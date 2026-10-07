花蓮開中常會　鄭麗文問沈伯洋對毒品主張

國民黨主席鄭麗文。（照：截自國民黨直播畫面） 中評社台北10月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文今天砲轟民進黨台北市長參選人沈伯洋，過去曾主張毒品去污名化、去刑法化，以及讓毒品進入社區中心、提供乾淨針頭等，如今面對外界質疑卻遲遲沒有正面回答。而毒品政策關係到台灣整體反毒、防毒工作及下一代未來，沈伯洋既然要參選台北市長，就不能避重就輕、蒙混過關。



國民黨今天將行動中常會移師花蓮舉行，包括國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚等人到場，為國民黨花蓮縣長參選人游淑貞拉抬聲勢。鄭麗文在會中發表談話時，將話題轉向近期台北市長選戰延燒的毒品政策爭議。



鄭麗文表示，沈伯洋過去曾主張將毒品去污名化、去刑法化，並提出讓毒品進入社區中心、提供乾淨針頭等想法，這樣的主張在全世界都非常少見，要能成功、理想地幫助吸毒者，也非常困難。



鄭麗文說，現在毒品氾濫，青少年也很容易接觸到毒品，政府每年必須投入龐大資源進行教育，警政單位更要花費大量人力查緝毒品及毒販，從教育、警政到醫療體系，都在全面反毒、防毒。



鄭麗文因此質問，沈伯洋身為重要政治人物，又要參選台北市長，就有責任把過去的主張說清楚，“什麼樣的毒品進到什麼樣的社區？到什麼樣的社區中心？”不能到今天仍不敢正面回答，也無法為自己的政策主張提出完整解釋。



鄭麗文強調，這是一個非常嚴肅的問題，牽涉整個台灣的反毒、防毒政策，更直接關係下一代的未來，不能用選舉語言輕易帶過。真正執政沒有這麼簡單，政治人物必須有能力解決問題、守住家園，因此沈伯洋有義務正面回應社會對其毒品政策的疑問。