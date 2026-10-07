中美關係轉變　藍博洲：美認知到衰退事實

辜金良文化基金會董事長藍博洲。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月8日電（記者 方敬為）中美領袖今年可望四度會面。針對中美關係走向，辜金良文化基金會董事長藍博洲接受中評社訪問表示，從今年5月的北京峰會到9月華府二會，就美國總統特朗普對中國謹慎且充滿禮數的態度，明顯可以看出，美國正逐漸認知到實力相對衰退的事實，美國雖然會繼續設法維持霸權地位，但已不具備絕對主導的實力，因此可預見，中美縱使競爭格局不變，但雙方互動將趨於對等。



藍博洲，輔仁大學法文系畢業，辜金良文化基金會董事長、人間出版社發行人。曾任雜誌編輯、採訪、報社專欄記者和政經研究員、台灣中央大學新銳文化工作坊主持、香港浸會大學國際作家工作坊、台灣東華大學駐校作家等職。



觀察近年中美關係的發展與變化，藍博洲指出，中美競爭開始轉為激烈之時，正是在特朗普第一任期，2018年美國向中國發動貿易戰，其實從那一刻起，美國就開始出現霸權衰退的危機感，所以透過經貿領域設法壓制中國，拜登接任也延續相關路線，特朗普回歸的第二任期同樣持續拓展各領域競爭，包括關稅戰、科技戰等。



他表示，但根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，中國的經濟規模已達到約17兆美元，佔全球經濟比重近17%，其發展步伐已非外部力量所能輕易阻擋。美國過去習慣於全球獨霸，但如今在各種內外條件制約下，已不具備絕對主導的實力；事實上，中國也多次表述，太平洋足夠寬廣，能夠容納中美兩大強權，表達“無意與美國展開霸權競爭”的態度。



“凡殺不死我的，必使我更強大”，藍博洲說，美方縱使心有不甘，但在沒辦法徹底壓制中國的情況下，也必須逐步學會尊重國際現實，這正是當前中美關係發生轉變的底層邏輯。也是之所以特朗普在今年兩次峰會中，展現對中國敬重並十足禮遇的態度。



藍博洲指出，中國目前的戰略重心確實不是與美國爭霸，畢竟中國太大，要處理的事務很多，官方聚焦於內部建設與和平發展，並朝著建國百年的現代化強國目標邁進。中國深知自身仍面臨諸多挑戰，所以無意與美國爭奪世界老大，而是積極為自身的持續發展爭取時間與空間。



當然，藍博洲說，面對中國的和平發展訴求，美國聽了，卻未必照單全收，畢竟美國難以改變其霸權思維，雖然美方當前已逐步認知到其實力衰退的事實，但不會放棄維持領先地位，因此，雖然中美關係或許會有所趨緩，但整體競爭格局仍不會改變。