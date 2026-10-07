楊永明：日本年底可能引進核動力潛艦

文化大學社科院講座教授楊永明。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月7日電（記者 莊亦軒）針對美國期中選舉對國際局勢影響，國安會前副秘書長、文化大學社科院講座教授楊永明7日指出，若民主黨掌控眾議院掐住預算，可以預期美國總統特朗普會跟民主黨全面對抗，在內政失意時可能就會想要在外交上留下歷史功績。美國可能會繼續支持日本再軍事化，日本年底應該會修改“非核三原則”還可能引進核動力潛艦。



日本媒體披露，高市政府內部已浮現相關方案，考慮在今年內修訂《國家安全保障戰略》等3份安保相關文件時，將核動力潛艦列為強化嚇阻能力的選項之一。



日本的“非核三原則”，不擁有、不生產、不引進核武器。是日本政府長期奉行的核政策，於1967年12月11日由時任首相佐藤榮作在眾議院正式提出。



面對美中核武器角力，楊永明表示，日本加速修改非核三原則走向軍事化，賴清德政府卻毫無全盤戰略規劃，宛如“送大禮包”般放任半導體資金、技術與人才加速外移。若台海有事，台灣在外部馳援受阻下只能靠無人機打城鎮消耗戰，“面對龐大的解放軍，台灣到底消耗得起嗎”？



北威論壇7日下午在台北舉辦《美國期中選舉的影響》，邀請與談人前“國安會”副秘書長、政治大學政治系退休教授何思因、文化大學社科院講座教授楊永明，台灣經濟研究院董事長吳中書、中經院區域發展研究中心主任劉大年，探討美國期中選舉目前選情，選舉結果將如何影響美國總統特朗普後半任期的施政及外交走向，選後台海情勢將何演變，以及選舉結果將如何影響全球經濟。



楊永明從後1946年起的歷史規律分析，美國執政黨期中選舉多數慘敗，僅在1998年、2002年出現例外，特朗普首任的2018年在眾院丟失40席，目前民主黨在眾院有逾九成機率勝出並增逾20席，奪回預算法案的發起權。另外有一個極小概率事件，是民主黨取得三分之二多數，將可以完成對特朗普的彈劾。

