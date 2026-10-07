陳銘彬：年輕人難動員高雄要翻盤不容易

高雄市公民監督公僕聯盟理事長陳銘彬。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月7日電（記者 蔣繼平）高雄市長選戰由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆，長期觀察高雄政治的高雄市公民監督公僕聯盟理事長陳銘彬向中評社分析，進入最後一個多月，兩邊陣營都有點保守，因都不願犯錯。但選情冷、年輕選票又沒有迫切動員因素，高雄要翻就不容易。



陳銘彬現為高雄市公民監督公僕聯盟（簡稱高督盟）理事長，長期投身高雄在地公民社會與地方自治監督工作。高督盟7日公布高雄市議會第4屆第7會期議員評鑑結果並公布“問政優質議員”。



針對高雄市長選情，陳銘彬表示，賴瑞隆與柯志恩民調有點接近，最後不到一個多月時間，賴瑞隆陣營只要不出差錯，最後贏的機率還是比較高。柯志恩陣營看起來沒有刺激選情的議題。目前該打的市政、候選人缺點也都打過，難再激起火花。



陳銘彬表示，現在看到兩邊策略都在拉攏中間選民，但說實在，並沒看到好的策略出現。柯志恩找民眾黨高層合體在高雄效果沒那麼大，創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌在南台灣影響力沒那麼大，不然早就該至少有1席議員當選了。



若看後面趨勢，陳銘彬表示，高雄不像台北那麼熱鬧，中間選民、年輕人回來投票的意願不會那麼高，年輕人也很難動員，動員要有急迫議題，目前沒有。年輕人就是趕潮流、情緒被激盪才會出來投票，目前沒有這個跡象。



有一點蠻奇怪，陳銘彬表示，依新潮流而言，在民進黨內是很會製造議題，包含操作對手負面議題這方面是很厲害的，這次看起來太過節制。可能評估過，柯志恩已沒啥好打，繼續炒作舊議題像財劃法，選民也看不懂，那就不必幫對手衝流量。



陳銘彬分析背後原因，可能要打，但找不到切入點。若勉強去打，也可能影響對方支持者危機感。他認為，高雄這邊的選情要炒熱起來，會有正面、負面效果，所以兩邊陣營都蠻保守的，應該是覺得不要出錯就好，靠網路去拉中間選民。



至於韓流到高雄輔選會起變化嗎？陳銘彬表示，國民黨籍“立法院長”韓國瑜在高雄影響力是越來越小，就是維持藍營基本盤而已，基本盤也不用韓去動員，自己就會出來投票，況且基本盤也沒有討厭柯志恩的因素，畢竟柯志恩形象還不錯。