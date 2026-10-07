物價壓力大！台9月CPI年增率逾2年半新高

9月消費者物價指數（CPI）年增率為2.73%。（照片：台主計總處網站） 中評社台北10月7日電／台“主計總處”今天公布9月消費者物價指數（CPI）年增率為2.73%，不只漲勢持續擴大，創逾2年半最大漲幅，也已連續5個月突破2%的通膨警戒線。“主計總處”表示，雖然CPI連續5個月漲幅大於2%，台灣物價壓力升高，但屬於溫和上漲，目前沒有通膨現象，預料10月CPI漲幅將收斂，但仍會高於2%。



根據“主計總處”調查，9月CPI較上年同月漲2.73%，主因外食費續漲，且油料費受低基數影響上漲約1成，國際機票及旅遊團費等費用亦調漲，加上蔬菜、水產品、房租及電費等價格均較上年為高，與電腦等教養設備及用具價格亦上揚，以及部分服務費受中秋節所在月份不同影響，但旅館住宿費因平日“國旅”優惠措施而價跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬果及能源，核心 CPI漲2.52%。



7大類指數中，交通及通訊類年漲4.07%最多，主因油料費隨國際油價上漲12.72%，加上機票上漲13.83%，以及交通工具零件及維修費上漲2.26%。教養娛樂類年漲3.15%次之，主因電腦、其他電腦設備及軟體等教養設備及用具因記憶體等價揚而上漲9.75%，為1982年統計以來最大漲幅；旅遊團費價格亦較上年為高，但旅館住宿費因實施平日“國旅”優惠措施而下跌4.49%，抵銷部分漲幅。



另外，雜項類年漲2.77%，主因國際金價仍高，金飾及珠寶等個人隨身用品上漲7.97%，美容及衛生用品上漲2.82%，以及個人照顧服務費因中秋節加贈禮金而暫時性上漲。食物類則年漲2.64%，主因外食費續漲3.04%，蛋類、蔬菜、水產品及肉類各漲8.84%、4.93%、3.99%及1.88%，但水果價格下跌1.02%，抵銷部分漲幅。



至於“行政院”穩定物價小組關注的17項重要民生物資，9月平均年增2.24%、漲幅為7個月新高，以雞蛋年漲10.67%最多，沙拉油及調理油、衣服清潔劑均漲4.8%以上，沐浴用品也漲4%以上。



“主計總處”統計，今年前9月CPI平均年增仍為1.94%，但核心CPI平均年增2.15%，後續上游成本是否進一步向終端商品及服務價格傳導，也成為物價走勢的重要觀察指標。