日商白皮書揭3大痛點　人才與電力短缺

台北市日本工商會7日發表《2026年白皮書》，台“國發會主委”葉俊顯（左）表接受。（照片：台“國發會”提供） 中評社台北10月7日電／台北市日本工商會理事長增田裕一於7日正式向“行政院國發會主委”葉俊顯遞交2026年版《白皮書》。歸納出跨越不同產業的“三大結構性障礙”，包括行政程序不透明與可預見性不足、法規制度背離國際規範、投資與企業經營活動面臨的人才及電力侷限。若未能及時突破上述障礙，恐致日商對台投資停滯、弱化供應鏈韌性並延宕能源轉型。



今年為商會第18次提交白皮書，並首度針對全體會員企業進行營商環境問卷調查，問卷回收率超過七成，高達96%的日商對台灣的居住環境與治安給予高度肯定，368家企業真實反映在台營運困境，歸納出“三大結構性障礙”。台官方提出三大回應，強調政府將持續協調相關部會，推動雙軸轉型與法規鬆綁，攜手日商共創台日經濟成長新榮景。



台北市日本工商會表示，本次問卷回收率超過七成，調查顯示高達96%的日商對台灣的居住環境與治安給予高度肯定，90%讚賞商業基礎設施。然而，在行政措施（滿意度76%）以及人才招募與勞動法規（滿意度54%）方面，則存在顯著課題。經分析各產業意見後，歸納出跨越不同產業的“三大結構性障礙”：



1.行政程序不透明與可預見性不足：審查與行政流程冗長繁瑣、標準缺乏一致性、跨機關橫向協調不足，甚至在公共採購與許可審查上造成企業現金流與時間負擔。



2.法規制度背離國際規範：包含過度嚴格且獨有的食品進口管制、保守的金融監理與企業稅制、藥品健保核價不透明等非關稅壁壘。



3.投資與企業經營活動面臨的人才及電力侷限：面臨嚴峻的人才與勞力短缺、缺乏彈性的勞動法規、外籍人才進用限制，以及對穩定電力供應與產業用地取得困難的隱憂。



白皮書指出，若未能及時突破上述障礙，恐致日商對台投資停滯、弱化供應鏈韌性並延宕能源轉型。為此，日本工商會提出包括提升許可流程透明度、調降關稅、放寬金融與勞動法規、改善電網等建言，並建議政府設立高層級的“定期追蹤管考平台”，由“國發會”統籌跨部會協調。今年白皮書的“個別請求事項”更增加至51項，顯見台日經濟關係日益緊密，日商對台灣市場寄予厚望。



針對日本工商會提出的建言，葉俊顯回應，日本工商會每年提出的白皮書是政府檢視投資環境的重要管道。過去一年“國發會”與相關部會密切合作，去年白皮書的41項請求中已有約四成取得具體進展。面對商會今年提出的三大課題，政府已在能源、法規與人才等面向積極展開轉型布局：



1.簡化行政程序與二次能源轉型：在能源與電力供應方面，政府已處理離岸風電計劃變更與融資議題，並針對電業執照申請導入“預審機制”，大幅提升行政程序的簡化與可預見性。同時推動二次能源轉型，發展多元綠能、深度節能與智慧儲能，強化電網韌性以確保穩定供電。



2.法規接軌國際與AI數位創新：為擴大國際投資，政府將“投資台灣三大方案”適用對象擴大至全球台商與外商，並修正《產業創新條例》，加大AI、資安及節能減碳的投資抵減。此外積極打造“AI新十大建設”，並於東京設立Startup Island Taiwan據點，深化台日新創與產業對接。



3.全球延攬人才與優化環境：修正《外國專業人才延攬及僱用法》，全面優化外籍人才的工作、居留與社會保障。9月25日更於美國矽谷啟用Talent Taiwan首處海外據點，結合“國內外”一站式服務，協助外商吸引並留住國際頂尖人才。



葉俊顯指出，台日經貿關係長期密切，期盼雙方能在既有基礎上深化合作，共同朝簽署雙邊貿易協定（BTA）的方向努力，也請日本工商會持續向日本政府表達支持。“國發會”將持續作為跨部會溝通平台，檢視法規與流程，協助日商在台順利營運，攜手邁向永續與具韌性的經濟榮景。