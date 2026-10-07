美光桃園工會獲罷工權　台官方籲資方回應

台勞動部。（中評社 資料照） 台灣美光工會舉行罷工投票結果記者會。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月7日電（記者 邱筠媜）記憶體大廠美光因分紅不均爆發勞資抗爭，台灣美光桃園工會7日表示，經過工會會員投票總體對罷工投下同意票的會員高達88.3%，正式取得罷工權。對此，台“勞動部”表示，本次投票結果充分反映第一線基層員工對建立合理獲利分潤制度的深切期盼，呼籲美光公司管理階層應審慎考量員工的想法與訴求，儘速提出具體可行的實質方案與工會展開對等協商。



美光桃園廠經過工會內部會員長達6天的嚴密投票，以及10月6日晚間的正式開票作業，台灣美光桃園工會7日正式宣布已取得合法罷工權與設置罷工糾察線權利。依據工會統計數據，本次領票名冊共計2258人，實際投票人數達2012人，其中同意票高達1994票、不同意票僅14票，並有4張廢票，整體投票率達89.1%。總體對罷工投下同意票的會員占全體會員高達88.3%，若單純以出面投票人員的比重計算，同意票比例更高達99%。



“勞動部”回應，對於桃園美光晶圓工會今日宣布罷工投票結果表達尊重。工會投票結果反映員工對合理分潤制度的期盼。“勞動部”呼籲公司於應審慎考量員工的想法，提出具體可行方案，與工會進行協商。



“勞動部”強調，罷工是勞工爭取權益的最後手段，目的在促使公司正視與對等協商。期盼美光勞資雙方能理性對話，充分溝通，積極尋求共識。“勞動部”將與桃園市政府、中科管理局共同協助促進雙方進行更進一步的協商與溝通，來拉進雙方勞資距離，以化解爭議穩定勞資關係。



美光科技公司是美國跨國半導體公司，於1978年創立於美國愛達荷州波夕。主要製造動態隨機存取記憶體、快閃記憶體、高頻寬記憶體與固態硬碟。