徐佳青閃辭　網友湧賴清德臉書痛批

前“僑委會委員長”徐佳青。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月7日電／“僑委會委員長”徐佳青近日遭控帶兒子冒充“攝影官”隨行赴歐出差、默許其夫私用駐美外館公務車，7日宣布請辭，但強調請辭並不代表承認相關指控。但仍有大批網友湧進賴清德臉書留言要求徹查，質疑“違法只要下台就可以一筆勾銷？”網友也調侃“我也想當攝影官”“明天開始應該可以帶著小孩上班去吧？”



賴清德臉書最新貼文是昨天接見亞運代表團的文章，不過大批網友仍湧進留言痛批“徐佳青連環爭議與失言，讓“中華民國”的外交顏面盡失！”“民進黨當官真爽，違法只要下台就可以一筆勾銷？”



針對徐佳青爭議事件，台北地檢署已分他字案，將徐列為貪污圖利罪被告，並交由偵辦東沙島體驗營特權案的檢肅黑金專組檢察官一併偵辦。



網友痛批，“徐佳青一年薪水已有幾百萬，每年出國上百天、支領幾百萬出國旅費，還把兒子包裝成攝影官，一起帶出國，你們民進黨真快樂!人民不快樂!”



還有人將怒氣轉到賴清德身上，質問“你拿著全民的錢給徐佳青出國玩還帶孩子，還花不夠要加碼10億？”“你要不要看看自己的官員都做了什麼”、“該管的不管”，網友也建議此事可能涉及圖利，“應該跟東沙案一併調查”。



網友也嘲諷，“14歲的公務員要哪裡報考？”、“攝影官有薪還是費用補貼？”還說“所有有未成年小孩子的家長們，明天開始應該可以帶著小孩上班去吧？”“天下父母心，為了向自己孩子展示母愛，政府資源什麼的，用一下，怎麼了嗎？她只是個母親啊！”



就連綠營支持者也不挺說，“趕緊辦啦！不然2026穩死欸啦！”“這下慘了，趕快止血啊！”、“如果沒有嚴辦，今年選舉全輸”，還勸賴清德“展現一下你的魄力，徐是不是應該要嚴辦！”



網友也質疑這可能不是個案，“綠能，其他人能？”還批評民進黨之前一直造謠說蔣得立有特權，直言有特權的其實是徐佳青兒子，“說人家沒有利益迴避，結果徐佳青一直給兒子佔用攝影官名額？”“利用自己職務之便，帶著自己的孩子一同周遊列國，是不是特權？大家心裡有數”。