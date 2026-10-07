沈伯洋稱死刑肯定論　韋淳祐：詐欺成癮嗎？

韋淳祐批，沈伯洋挺廢死的立場，是詐欺成癮嗎？（照片：韋淳祐臉書） 中評社台北10月7日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋被中國國民黨籍“立委”羅智強翻出，他14年前曾提及死刑議題，沈提到“只是我比較吃廢死這一套。對此，沈伯洋7日在臉書發文回擊、駁斥指控，他表示，他不僅沒有提過“廢死”的修法，甚至曾參與審定出版《死刑肯定論》。“萊爾校長”製作人、“風向株式會社”總監韋淳祐7日在臉書PO出沈伯洋過去的影片說，沈伯洋可能忘了，他親口這樣說，“他是一個詐欺的書名，他雖然是寫死刑肯定論，但他最後其實並不是那麼支持死刑”。如果挺廢死不是這麼可恥的事，沈伯洋不需要為自己的立場躲躲藏藏，敢吃就要敢認。



韋淳祐表示，國民黨團開記者會，翻出沈伯洋2012年的臉書：“我比較吃廢死這一套。”題目很簡單，是非題：現在還吃不吃？沈伯洋的作答方式是，問A，答ㄅㄆㄇ。



ㄅ，說這是“中央”的事，他想談市政。講這句話的人，職業是“立法委員”。



ㄆ，說他“從來沒提過廢死修法”。這就像問一個人愛不愛她，他回答：我沒去戶政事務所。沒登記，不代表沒在一起。只是沒勇氣登記結婚。



ㄇ，說他審定過一本書，叫《死刑肯定論》。那麼問題來了，這本書在講什麼？沈伯洋可能忘了，他親口解釋過。我們找出原始畫面，他是這樣說的：“原則上他是一個詐欺的書名，他雖然是寫死刑肯定論，但他最後其實是有點諷刺的齁，並不是那麼支持死刑”。翻譯一下：招牌寫牛肉麵，走進去賣素食。“招牌是騙人的”這句話，還是他自己講的。現在有人問他是不是吃素，他把那塊招牌舉起來：你看，牛肉麵。



韋淳祐說，拿一本自己認證過“書名詐欺”的書，來證明自己挺死刑。更妙的是，今天他說這本書，“跟我現在的立場比較相近”。哪一本書？他自己說“並不是那麼支持死刑”的那一本。這不叫澄清，這叫自首。



韋淳祐指出，2012年，沈伯洋發文，“我比較吃廢死這一套”；2018年，沈伯洋說自己審定的《死刑肯定論》是“詐欺的書名”，“並不是那麼支持死刑”；2026年，沈伯洋還想拿這塊招牌，詐欺台北人？



韋淳祐說，如果挺廢死不是這麼可恥的事，沈伯洋不需要為自己的立場躲躲藏藏。這一套，敢吃就要敢認。