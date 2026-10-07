嘉義8家咖啡莊園　首赴東京開拓市場

翁章梁（右）與蔡易餘（左）由咖啡賽冠軍簡嘉程（中）帶領下沖泡咖啡。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義10月7日電（記者 李京昇）嘉義縣政府以“啡嚐嘉義”品牌拓展海外市場，今年首度組團參加日本東京SCAJ展，8家咖啡莊園組成“台灣精品咖啡嘉義隊”前進關東。民進黨嘉義縣長翁章梁7日參與行前記者會表示，縣府輔導咖啡產業以國際標準為方向，盼透過日本市場讓更多國際消費者認識阿里山精品咖啡。



阿里山咖啡是台灣頂級精品豆的代名詞，目前嘉義縣種植面積已超過186公頃，年生豆產量約100公噸，產量居全台第四，受惠於千公尺高海拔的強烈日夜溫差，孕育出細緻的花香與明亮果酸，雖然整體生豆年產值規模約新台幣1.5億至2億元，但其單價高居全台之冠，精品豆每公斤達1300元起，頂級藝伎甚至曾創下一磅500.5美元（約新台幣1.5萬元）的國際競標天價，成功以精緻黑金產業之姿走向國際。



本次參展包括一品咖啡莊園、豆御香藝伎莊園、阿里山優遊吧斯瑪翡咖啡莊園、珍5吉咖啡莊園、晉揚欣金用心咖啡莊園、雅慕伊咖啡莊園、鄒築園及聯合成青葉咖啡莊園。



活動現場，2023世界盃虹吸咖啡大賽台灣冠軍簡嘉程示範虹吸咖啡沖煮，並帶著翁章梁、民進黨嘉義縣長參選人、“立委”蔡易餘實際操作，從攪拌、火候到沖煮時間逐步掌握。簡嘉程分享，2023年參加世界盃虹吸咖啡大賽時，選用嘉義阿里山豆御香藝伎莊園曾福森種植的日曬藝伎咖啡豆參賽，也讓嘉義咖啡透過國際賽事受到關注。



翁章梁表示，縣府推動咖啡產業初期，就以國際標準作為輔導方向，希望讓阿里山咖啡走向海外，近年嘉義咖啡在台灣或海外競賽屢獲佳績，莊園業者不僅具備栽培技術，也能自行進行杯測、分析風味，從生產到品飲逐步建立完整能力。



翁章梁說，隨著消費者對產區、焙度及風味的認識提高，精品咖啡市場也更加重視產地特色，縣府希望持續深耕日本市場，讓更多國際消費者認識阿里山咖啡。



縣府農業處指出，“啡嚐嘉義”繼沖繩、關西市場後，今年首度進軍東京SCAJ展，同時在誠品生活日本橋設立銷售專區，集結11家莊園、12款精品咖啡，並與GESHARY COFFEE、Brewman Tokyo、田中陸斗及Times Club合作推出聯名商品，透過展覽、銷售及聯名通路拓展日本市場。