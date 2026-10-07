民調落後假消息！柯志恩曝王金平氣炸

國民黨高雄市長參選人柯志恩7日傍晚在高雄鳳西黃昏市場掃街。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月7日電（記者 蔣繼平）針對遭爆料“老王私下承認高雄落後綠營10%”，國民黨高雄市長參選人柯志恩7日傍晚現身高雄掃街時當場駁斥為假消息，並轉述前“立法院長”王金平不僅從未說過，聽到此事也非常生氣，她很少看過王院長這麼動怒。



資深媒體人單厚之與記者戴祺修6日在廣播節目《大國民》開播前忘記關閉麥克風，私下對談意外被播出，其中戴祺修轉述“老王”私下承認高雄落後綠營10個百分點以上，引發外界聯想到“立法院”前院長王金平，馬上引起外界熱議。



由於此事越燒越大，原無公開行程的柯志恩7日傍晚安排到高雄鳳西黃昏市場掃街並受訪，她表示“老王是誰要去問當事人，不過，王金平院長聽到這個訊息的時候是非常非常的生氣，我很少看到王院長這麼弄怒。”



柯志恩同時強調“王院長第一時間透過總幹事蕭漢俊打電話給我，說那絕對是假消息，他從來沒有講過這些話。”她說“從過去到現在，選戰打到這麼膠著，若真的落差10個百分點，民進黨不用這麼緊張，民調數字與認知落差太大，完全不是事實。”



另外掃街過程中，柯志恩沿途熱情地與民眾握手問候，攤商與市民都給予熱烈回應。柯也陸續收到民眾送的鳳梨、蒜、菜頭等等祝福意味的蔬菜水果，也有支持者要求合影。整體互動自然、氣氛、掃街秩序都不錯。