林佳新：韓流來自草根　與洋流很不一樣

在雲林務農的林佳新。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林10月8日電（記者 李京昇）民進黨台北市長參選人沈伯洋的“洋流”，有比中國國民黨“立法院長”韓國瑜2018年選高雄市長的“韓流”更強？曾代表中國國民黨參選“立委”，目前在雲林務農的林佳新認為，洋流確實存在，但背後形成方式與當年的韓流不同，韓流至今仍有熱潮，至於洋流是否能延續到投票日以及2028大選，仍要先看11月28日選舉結果。



林佳新，中國國民黨籍，在雲林縣從事農業，2018年九合一選舉時，表態力挺韓國瑜而聲名大噪，被韓粉稱為“最強菜農”，曾代表藍營角逐2020台中市第一選區“立委”選舉落敗。



林佳新分析，政治潮流的形成，背後有不同因素，第一股力量是時尚、潮流，第二則是資本的推動，沈伯洋背後是聯電創辦人曹興誠與民進黨，其資本一定足夠，因此當累積一定張力後，讓民進黨基本支持者緊緊跟隨，就可能形成一股潮流，所以沈伯洋確實有帶動綠營基本盤效果。



林佳新分析，對民進黨而言，“洋流”目前最大的作用，是凝聚綠營基本盤、帶動支持者出來投票，尤其對市議員選戰而言，只要能與“洋流”有連結，就有機會獲得綠營死忠支持者的選票，以台北市來說，掌握住那40%的基本盤，就足以當選市議員，對綠營其他縣市議員參選人來說，“洋流”的外溢效應，不論是虛實的聲量，確實也都能帶來挹注，因此地方上議員參選人積極與沈伯洋“沾光”、搭上順風車。



但林佳新認為，這與2018年的韓流仍不能直接相比，他回憶，當年韓國瑜投入高雄市長選舉時，幾乎是“一窮二白”，從台北到高雄一路走過來資源有限，當年支持韓國瑜的人，初期甚至都有吃魯肉飯、喝礦泉水，那時外界有人批評支持者是“草包”或“韓粉”，但真正支持韓國瑜的許多基層民眾，看重的是理念。



林佳新指出，韓國瑜當時並沒有提出大量建設政見，核心訴求相對簡單，就是“燈亮、路平、水溝通”，希望改變高雄長期累積的城市問題，這股力量從基層逐漸向上聚集，與目前“洋流”透過政黨、政治人物及選舉動員所形成的方式並不相同。



他說，其實無法單純拿“洋流”與“韓流”比較，因為兩股力量的形成背景本來就不同，至於是實質的政治潮流，還是選舉操作形成的短期聲勢，最終仍要回到選票檢驗，韓流雖然曾經大起大落，但那股力量至今仍在；至於“洋流”能走多久、能否轉化為實際選票，還要等11月28日投票後才能見真章。