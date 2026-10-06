急迫！林佳新：國民黨缺乏全台競選主軸

在雲林務農的林佳新。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林10月8日電（記者 李京昇）九合一地方選舉中國國民黨在新竹縣、彰化縣都出現風波。曾代表中國國民黨參選“立委”，目前在雲林務農的林佳新認為，國民黨現在最大的問題並非單一縣市，而是黨中央尚未找到一條能貫穿全台的選戰主軸。



林佳新，中國國民黨籍，在雲林縣從事農業，2018年九合一選舉時，表態力挺韓國瑜而聲名大噪，被韓粉稱為“最強菜農”，曾代表藍營角逐2020台中市第一選區“立委”選舉。



林佳新表示，選戰倒數已經不是彰化、新竹或新北問題，也不是有沒有綠營洋流的問題，國民黨中央高層現在應先認清戰場在哪裡，以及要拿什麼與民進黨對決，距離11月28日的投票只剩不到兩個月，就連他自己都不一定能清楚講出國民黨提出的3項公投案內容，更何況選民。



他認為，國民黨團所提“鞭刑”、“重啟核電”，與民眾黨團所提“交通罰鍰專款專用”等3項公投案經“立法院”表決通過，預計與今年底九合一地方大選合併舉行，公投既然是黨中央決定推動，就應該成為全黨共同訴求，讓人民知道國民黨希望透過公投處理什麼問題，而不是讓各地母雞、小雞各自努力。



對於彰化、新竹等地提名爭議，林佳新說，各縣市當然都有自己的問題，但如果黨中央只是不斷處理個別選區，容易流於“巡視”各地，卻沒有先解決整個政黨的核心問題，地方選區需要穩定民間支持，也需要母雞帶動小雞，但前提是全黨必須先找到共同路線，否則各地會各打各的，過去喊“團結”、要讓“羊群變獅群”，但目前仍看不到具體的共同戰線。



他指出，“立法院長”韓國瑜2018年參選高雄市長時掀起“韓流”，即使韓國瑜2020年大選敗選，當時形成的支持力量並沒有因此消失，直到2022年，在社會對民進黨執政的不滿等因素交織下，國民黨延續韓流並團結打選戰。以雲林縣來說，府會共同合作，最終開票結果國民黨在全台拿下14個縣市，重新取得地方執政優勢。



林佳新認為，眼前最重要的不是再增加多少地方議題，而是盡快確立一條全黨都能使用的主線，讓所有參選人知道自己要跟著什麼主軸作戰。