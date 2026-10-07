關注：藍軍台北隊助攻　反制洋流快狠準

藍委成蔣萬安的攻擊發動機，頻頻對沈伯洋出招。（中評社資料照） 中評社台北10月8日電（記者 張嘉文）台北市長選戰最近幾天出現明顯變化，中國國民黨籍台北市長蔣萬安邀請王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆5位藍委加入競辦發言陣容後，以5人為首，加上台北市議員和選將助攻，組成一支火力十足的攻擊部隊，開始全面翻找民進黨參選人沈伯洋過往言行。



且重點在於，台北藍軍選題非常精準，專挑最容易引起社會共鳴的議題下手。



第一張牌是毒品，藍軍翻出沈伯洋過去對毒品政策的相關主張，蔣萬安則定調“反毒沒有模糊空間”，迅速把議題炒熱，讓沈必須正面應對；緊接著第二張牌就是死刑，羅智強翻出沈過去談論死刑的文章，追問他的廢死立場，蔣萬安也立即表態反對廢死。



而反毒和反廢死有一個共同點，就是在台灣社會都具有跨黨派的高度共識。台北藍軍避開容易陷入藍綠各說各話的傳統政治議題，直接從一般選民最容易理解、也最容易產生共鳴的價值選擇切入，這幾波出手確實稱得上快狠準。



另一個值得觀察的地方，藍軍學會了過去綠營最擅長選戰模式。過去國民黨候選人一旦遭到綠營鎖定，從政治人物、民代、名嘴到網路社群往往一擁而上，同一議題從不同角度連續進攻，讓被攻擊者光是澄清就疲於奔命，前陣子的蔣萬安就是受到如此待遇。



現在藍軍也開始採取類似打法，由不同人分進合擊，蔣萬安則站在最後端定調政策立場，頗有以其人之道還治其人之身的味道。



這樣的打法對沈伯洋來說，意味著進入真正的政策檢驗，原本綠營所謂的“洋流”靠著造勢、活動和支持者熱情一路往前推，但當藍軍一波接一波的檢驗沈伯洋的言行，沈陣營就得決定哪些要回、怎麼回，選戰節奏自然受到影響。



且從目前藍軍攻勢來看，毒品和死刑議題可能都還只是前菜。沈伯洋長期以“抗中”形象著稱，父親卻做大陸生意發家致富，過去就曾被藍營拿來強烈質疑，隨著選戰愈打愈熱，相關爭議很可能再度被搬上檯面。



所以這一波值得觀察的，已經是整個台北藍軍如何助攻蔣萬安，5位藍委加上議員、選將，人多、議題多，攻擊面自然也多，只要選題持續精準，就可能讓沈伯洋一路忙著接招。“洋流”前一階段成功把台北選戰吹熱，如今藍軍也開始全力反制。