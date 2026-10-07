雙十高雄升旗　鄭麗文、王金平、柯志恩同台

國民黨雙十升旗在高雄舉辦。（國民黨提供） 中評社台北10月7日電（記者 張嘉文）迎接雙十，中國國民黨10日上午將在高雄左營果貿社區舉辦升旗典禮，黨主席鄭麗文、前“立法院長”王金平及國民黨“立委”、高雄市長參選人柯志恩將同台出席，另有多位高雄藍營議員到場。國民黨預估當天將有上千人參與，在南台灣營造濃厚雙十氣氛。



國民黨文傳會主委陳以信表示，升旗典禮將於10日上午9時登場，地點選在左營果貿社區，屆時鄭麗文、王金平、柯志恩及高雄地方黨公職將共同“升國旗”、“唱國歌”，為“中華民國”慶生。



果貿社區具有眷村歷史背景，也是高雄相當具代表性的社區，陳以信說，國民黨今年將雙十升旗活動移師此處，就是希望讓不同世代及族群共同參與，在雙十當天一起向“中華民國”致敬。



為凸顯世代及族群融合，活動當天將安排在地青年與不同族群代表共同領唱“國歌”，並邀請高雄地方社團進行舞蹈演出，讓升旗典禮除了雙十的莊嚴氣氛，也融入南台灣地方特色。國民黨預估，當天將吸引上千名民眾湧入果貿社區。



陳以信說，雙十屬於全體民眾，不分世代及族群，都是“中華民國”的一分子。國民黨也邀請高雄及南部民眾當天帶著家人朋友參與升旗，以最具“高雄味”的方式歡慶雙十。