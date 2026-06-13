台灣瘋設半導體學院　周卓煇：人才黑洞隱憂

新竹清華大學材料系特聘教授周卓煇。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月8日電（記者 盧誠輝）新竹清華大學材料科學與工程學系特聘教授周卓煇接受中評社訪問表示，台灣因為半導體產業蓬勃發展，許多大學近年來瘋狂成立所謂的“半導體學院”，但都只是空殼子，換湯不換藥的結果，已讓台灣高教的人才黑洞問題成為最大隱憂。



周卓煇，美國密西根大學高分子科學與工程博士，曾任美國加州IBM研究中心客座科學家、台灣清大材料系系主任、台灣電動車輛發展協會創會理事長。現為新竹清華大學材料科學與工程學系特聘教授。



周卓煇強調，現在很多大學所設立的半導體學院裡面根本就沒有師資、設備，等於什麼都沒有，如同空殼子般，只能從材料系、電機系等其他科系去找老師來支援，這樣根本就是換湯不換藥。大學只單一發展與培養半導體產業人才的結果，已讓台灣高教的人才黑洞問題成為最大隱憂。



他提到，近幾年各大學所成立的半導體學院如雨後春筍般冒出，彷彿只要掛上“半導體”三個字，學生就會自動從文組轉理組、從遊戲台走向無塵室。問題是，這些新學院，根本就沒有資源，像他自己現在就是材料系和半導體學院的合聘教師，但這樣有意義嗎？因為同樣的課程他在材料系就可以教了。



周卓煇指出，更可怕的是，現在許多大學不只瘋狂成立半導體學院，還猛開半導體相關學程，導致很多像是材料系、電機系等其他科系的學生都跑去唸，但其實所謂的半導體人才也只是轉一個地方進行出口而已，事實上半導體學院並沒有因此培育更多人才。



周卓煇舉例，有些學生原本就要讀材料系、電機系研究所，但後來卻改報考“半導體所”，在人才總數未變的情況下，這些學生只是換了一個比較時髦的標籤而已。