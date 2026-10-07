莊伯仲：洋流和尚對和尚念經還沒催出中間票

中國文化大學新聞系教授莊伯仲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月8日電（記者 鄭羿菲）民進黨台北市長參選人沈伯洋掀起“洋流”成為話題，中國文化大學新聞系教授莊伯仲接受中評社訪問表示，洋流、2018韓流都聲勢廣大，但也都未拓展到中間選民。2014柯P炫風因柯文哲素人參政而能成功吸引中間選民，相比之下，沈政黨色彩濃厚，要“破圈”更加困難，再加上青鳥四處出征，都會讓中間選民卻步。



莊伯仲，美國韋恩州立大學傳播學博士，現為中國文化大學新聞系教授。2011年曾任國民黨文傳會主委兼發言人，曾任中國文化大學新聞系主任、中國時報記者、中央通訊社監事、廈門大學客座教授。



莊伯仲接受中評社訪問表示，有人以“洋流”來比喻2018的“韓流”風潮，但他認為洋流還沒有到破圈。他舉例沈2個禮拜前有到台北市景美夜市掃街拜票，但夜市本來的消費者是以本地人為主，並沒有那麼多人，擠爆集應廟廣場很明顯是外地人來的，洋流基本上是“和尚對和尚念經”，把綠營基本盤召喚聚一起，還未開拓到中間選民。



莊伯仲提及，洋流是什麼？2025年的大罷免投票結果是32比0，至今已過1年多，民進黨支持者（青鳥）憋屈了1年多，總是需要情緒抒發，因此有人將洋流視為大罷免的延長賽，所以才能吸引到很多外地的群眾。從自媒體人廖筱君在沈伯洋競選總部成立大會訪問綠營支持者的影片就可看到，不少群眾是來自外縣市，根本沒有台北市長投票權。



民進黨猛催洋流，會否成真變成民眾追逐的風潮？莊伯仲說，有這個可能，但前提是需要吸引到中間選民，因為現在的洋流除了吸引綠營既有支持者，也可能激起更多的是藍營支持者回防外，甚至太過極端的言辭、誇張的搖旗吶喊、網路上動不動就出征，反而會嚇跑中間選民。



莊伯仲舉例說，2018年的“韓流”多是中老年人，雖然聲勢浩蕩、每一場活動都擠爆，但並沒有吸引到中間選民，韓粉當時高喊“有韓投韓、沒韓郊遊”等口號、穿上奇裝異服到場力挺韓國瑜，這些都不可能開拓中間選民；對比現在網路上不少人猛稱讚沈伯洋長得像日本藝人木村拓哉、陸劇男星張凌赫、韓星裴勇俊等人，這些激進的言論，不是得罪粉絲嗎？



莊伯仲指出，2014年仍是無黨籍的柯文哲掀起的“柯P旋風”就有成功吸引到中間選民，因為柯當時不流行網路出征、誇張的搖旗吶喊，再加上因為柯素人從政，著墨的多是民生市政，很少有意識形態，也沒有政黨包袱；“洋流”與“柯P旋風”雖都是以年輕族群為主，但洋流不會是“柯P旋風”的原因在於，沈伯洋過去是抗中急先鋒，政黨色彩濃厚，也需背負政黨包袱，包括過去的大罷免等。