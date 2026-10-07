關注：沈伯洋急轉彎　會不會氣走基本盤？

沈伯洋對吸毒除罪化、大麻合法化明確表態不支持，應是擔心波及到綠營其他參選人。（照片：沈伯洋競辦提供資料照） 中評社台北10月8日電（記者 黃筱筠）民進黨台北市長參選人沈伯洋昔日言論被藍營一一翻出來，包括毒品除罪化、大麻合法化、“吃廢死這一套”等；他駁斥過去的說法，會不會讓綠營支持崩潰，反而流失綠營基本盤？



藍營最近翻出沈伯洋過去的舊文，包括“將毒品除罪化”、“在社區中心提供毒品、乾淨針頭及社工協助”、“大麻背後真正的問題其實是需要用合法化解決”、“比較吃廢死那一套”等。在藍營逼問下，沈伯洋幾乎都翻了，提到自己沒有說要在社區提供毒品，也反對將毒品除罪化，更提到台灣不適合大麻合法化，以及自己至今沒有提出廢除死刑的修法，還說自己曾參與審定出版《死刑肯定論》。



不過，沈伯洋對廢死的態度，又被新黨台北市議員侯漢廷翻出。沈伯洋說他“參與審定出版《死刑肯定論》”，侯漢廷認為這是在騙人、用書名騙人。該書的內容簡介是“當代的死刑，已經不是刑罰，而是抹殺！？”這句話是肯定死刑嗎？藍營認為沈伯洋刻意模糊對死刑的表態。



目前台灣詐騙非常猖獗，民眾深惡痛絕，藍軍才會提出鞭刑入法，認為選民認同嚴刑峻法。再看看另一個案例，新北市男子謝文雄去年7月於土城區當街持刀砍殺妻子與小姨子致死，近日該案判決書全文公開，竟寫殺害人數達3人以上，才能達到犯罪情節最嚴重之死刑標準。此判決也遭到社會撻伐，連具有律師背景的莊瑞雄都支持檢方再上訴。



好不容易民進黨認為沈伯洋成功帶動“洋流”，讓選戰熱起來，但現在沈“社區提供毒品”的說法，以及將毒品與藥品劃上等號、支持大麻合法化、挺廢死等說法發酵，台北市民顯然不買單，這對綠營選情也不利。沈伯洋才會快刀斬亂麻，趕緊公開表態、直接說明不支持毒品除罪化，以及認為台灣不適合大麻合法化，也避免其他縣市綠營參選人被這些議題波及，正在清空戰場。



為了轉移焦點，沈伯洋提到可留下雙城論壇的框架。這個說法與之前也不同，很可能也想搶中間選票，以及希望獲取台北市民支持，能有機會開拓綠營以外的選票。但隨著沈伯洋過去的發言一再被拿出來檢驗，又否定過去說法，台北市的中間選民會買單嗎？會不會連原本的綠營支持者都流失？不過，沈目前的說法跟過去不同，未來再轉彎也是有可能。