劉大年：特朗普若受挫恐施壓台灣加碼投資

中經院區域發展研究中心主任劉大年。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月8日電（記者 莊亦軒）美國期中選舉將於11月3日舉行，中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年7日表示，由於今年上半年台灣對美貿易順差逼近1100億美元，躍居美國第二大貿易逆差貿易伙伴，僅次於越南。若共和黨在期中選舉丟失國會、內政法案受阻，美國總統特朗普恐將施政重心轉向總統擁有完全主導權的對外經貿，進一步逼迫台灣加碼赴美投資、擴大採購與市場開放。



美國期中選舉將於11月3日舉行，眾議院435個席位將全數改選，共和黨是否失去眾議院多數席位受矚目。若共和黨丟失眾議院，將對特朗普施政形成掣肘。



劉大年分析，中美今年兩度峰會皆談及台灣問題，期中選舉屬於美國國內選舉，選後台海局勢應不至於有太明顯的變化。台灣更需要戒備的是經貿與供應鏈層面的實質衝擊。特朗普上任以來，始終貫徹以關稅為談判籌碼的經貿方針，要求各國落實開放國內市場、增加對美採購、加碼赴美投資等要求，而台灣對美順差順位上升正是美方鎖定的對象之一。



北威論壇7日下午在台北舉辦《美國期中選舉的影響》，邀請兩位前“國安會”副秘書長何思因、楊永明，台灣經濟研究院董事長吳中書、中經院區域發展研究中心主任劉大年，探討美國期中選舉目前選情，選舉結果將如何影響美國總統特朗普後半任期的施政及外交走向，選後台海情勢將如何演變，以及選舉結果將如何影響全球經濟。



針對美方可能施壓項目，劉大年指出，雖然聯邦法院日前宣判對等關稅無效，但涉及國家安全的“232條款關稅”依然有效，美國退稅並未觸及232條款項目。而台灣對美出口有高達八成集中在232關稅項目中，主要是半導體、AI伺服器與顯卡等電子高科技產品。若共和黨失去“國會”控制權，特朗普未來必然會持續揮舞關稅大棒。



他表示，台灣除了必須如期履約自2025年起增加對美848億美元採購，涵蓋天然氣、石油等，還得面對對美直接投資與政府授信2500億美元的龐大投資金額承諾。光是台積電赴美投資額就已佔去2000億美元，台灣的履約壓力只增不減。