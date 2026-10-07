專論：沈伯洋讓國民黨打出熟悉的安定牌

蔣萬安近日主攻反毒議題。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北10月8日電（評論員 林淑玲）國民黨陣營最近主攻民進黨台北市長參選人沈伯洋曾主張“建立社區中心提供吸毒者毒品與乾淨針頭”，大麻合法化以及廢除死刑，開闢一個甩開民進黨“抗中保台牌”的新戰場。以反毒、反廢死，再結合藍軍既有的反獨，鞏固重視社會倫理價值者的選票，也是藍軍歷來打選戰擅長的“安定牌”。



沈伯洋把洋流氣勢拉滿，聲勢是否等於選票？去年大罷免全軍覆沒已給了答案。他驚人的網路造勢反而給藍軍支持者強烈危機感，讓本來有點“佛系”的台北市長蔣萬安與國民黨陣營硬了起來，意外拉出反毒與反廢死這幾條線，造成標榜進步價值的綠營與守住傳統倫理的藍軍有了尖銳的碰撞。



論選戰打法，民進黨最熟悉的“抗中保台”如果氣勢如虹，藍營很容易被綠營的節奏拖著走。現在藍軍把毒品、死刑等議題拉進來，就是要把戰場換成自己的主場。



藍軍抓住沈伯洋過去的主張來打，把選戰焦點拉到攸關社會價值與治安問題上。綠營為沈伯洋辯護，很容易把整個黨拖進他昔日與毒品有關的發言，炒得愈熱，愈不利於綠營，民進黨最近已發現到了問題，開始在轉了。而國民黨主攻這些社會價值議題，不只是打一個沈伯洋而已。



國民黨這條線往下拉，可以看到藍軍正在形成“反毒、反獨、反廢死”三個議題的連線。反毒講治安，反廢死講司法與社會秩序，反獨則是兩岸和平。三個議題看起來不一樣，最後卻都可以落在“安全、秩序、安定”上。這其實就是藍軍過去選舉很會打的一張牌：安定牌。



過去國民黨選舉常講經濟、治安、兩岸和平，核心概念就是不要亂、不要打仗、讓日子可以好好過。後來台灣政治愈來愈被兩岸議題牽著走，民進黨又把“抗中保台”做成主要政治語言，藍營的安定牌變得陳腔濫調就比較難打。現在沈伯洋的爭議，反而讓這張舊牌有了新的切入口，儼然是給國民黨送的禮物。



再從台北市選民結構來看這場攻防，認同毒品除罪、廢死主張，結合民進黨挺同志、同婚者，多是年輕人，標榜新潮、進步的世代；但台北市卻是一個高齡化城市。由於房價高，根據台“內政部”統計，到今年8月為止，台北市65歲以上高齡人口比例為24.76%，高居全台22縣市之冠。多數長者不會接受毒品除罪化等所謂的進步價值，這無非也是藍軍要抓出沈伯洋毒品議題來鞭打的策略。