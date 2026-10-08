蔣萬安宣布松山機場遷移　打造台北AI園區

台北市長蔣萬安宣布，規劃台北松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區。（中評社 莊亦軒攝） 台北市長蔣萬安宣布，規劃台北松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區。（中評社 莊亦軒攝） 台北市府舉辦“打造AI黃金世紀、全面釋放都市潛力”記者會。（中評社 莊亦軒攝） “打造AI黃金世紀、全面釋放都市潛力”記者會在台北大數據中心舉行。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月8日電（記者 莊亦軒）台北市政府今天上午舉辦“打造AI黃金世紀、全面釋放都市潛力”記者會。中國國民黨籍台北市長蔣萬安宣布，規劃台北松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區，住宅及公園。



至於松機遷移，是否代表空軍松山基地指揮部也要搬遷？蔣萬安說，所以牽涉層面非常廣，會結合中央大家一起規劃，但是方向非常明確。時機上包括輝達進來台北，必須面對AI浪潮，還有相關條件上有機捷、五楊高架延伸，以及桃機第三航廈、第三跑道將完工啟用，能承載覆蓋松機運量，所以會跟中央共同討論、彼此合作。



台北市府表示，此時推動是因為AI時代已經敲門，台北必須迎向AI！投資台北意願火熱，但需要地理位置好且能串聯各園區的大面積土地！松機與周邊共300公頃腹地是最佳解方。



蔣萬安今天舉行“打造AI黃金世紀、全面釋放都市潛力”記者會，包括國民黨籍“立委”羅智強、李彥秀、王鴻薇、賴士葆以及葛如鈞都出席。



台北市府表示，北士科、內湖、南港都快滿了、連規劃中的洲美都不夠大，產業想加碼，台北卻沒地可給。AI產業急須用地，配套也已成熟：透過高架、機場捷運，從台北到桃園機場只需要36分鐘；2027年，桃園機場第三航廈的完工啟用就在眼前、2033年，第三跑道也將啟用，可以覆蓋松山機場的運量。



至於推動的價值在哪？台北市府說300公頃一舉四得：產業發展、交通路網、居住空間，100公頃的產業聚落，10萬人的工作與生活聚落，預計12兆產值園區，再加上跨國金融科技，國際創投，會展與商務旅宿及在地消費等外洲效應。



台北市府指出，此舉將串起北台灣八縣市（基北北宜桃竹竹苗）首都科技廊帶，90 公頃住宅及支援性公共設施，並打開570公頃受航高禁限建影響的都市更新劃定地區（台北北新北基隆桃園），台北增加15萬戶的居住空間。打開松山機場之後，東西南北都能貫穿，基湖路、敬業三路、北安路都希望規劃新增跨河廊道，紓解大直內湖交通。



台北市府說，打開松機，接上捷運：南北向，從松機往南串聯到到“國父紀念館”站、再一路到大安、公館、中和，跟既有捷運網路交會，紓解雙北通勤壓力東西向從士林大同線、圓山站、松山機場再到內湖，也串聯四大產業園區（北士科、台北AI園區、內科及南軟），110公頃公園綠地，是大安森林公園的4倍，同時再造基隆河岸。



媒體也追問，有辦法在任內完成嗎？蔣萬安回應，接下來2027年桃園機場第三航廈完工啟用、2033年第三跑道也將啟用，還有一段時間，但現在必須開始規劃做好準備，會跟中央好好溝通，相當於還有6年時間，而現在開始進行相關準備。