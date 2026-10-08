“立院”召委選舉　綠8席、藍7席、白1席

本會期“立法院”各委員會召委名單。（中評社） “立法院”“外交及國防委員會”由王義川、徐巧芯擔任召委。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月8日電／“立法院”今天選舉8個常設委員會召委，8個委員會都是經推舉方式選出召委，中國國民黨“立法院”黨團禮讓司法及法制委員會召委給台灣民眾黨“立委”陳昭姿。選舉結果，民進黨團獲8席召委，國民黨團7席，民眾黨團1席。



第11屆“立法院”第6會期已在日前開議，今天舉行8個常設委員會的召委選舉。依規定，每個常設委員會設有召委2席，由於召委可決定該委員會議程，各常設委員會的召委席次更是朝野黨團的兵家必爭之地。



今天“立法院”舉行8個常設委員會的召委選舉，朝野“立委”都以推舉的方式產生召委。



“立法院”內政委員會推舉民進黨“立委”李柏毅、國民黨“立委”廖先翔擔任召委。



“立法院”“外交及國防委員會”推舉民進黨“立委”王義川、國民黨“立委”徐巧芯擔任召委。



“立法院”社會福利及衛生環境委員會推舉民進黨“立委”王正旭、國民黨“立委”陳菁徽擔任召委。



“立法院”教育及文化委員會推舉民進黨“立委”陳培瑜、國民黨“立委”葉元之擔任召委。



“立法院”經濟委員會推舉民進黨“立委”鍾佳濱、國民黨“立委”鄭正鈐擔任召委。



“立法院”財政委員會推舉民進黨“立委”賴惠員、國民黨“立委”林德福擔任召委。



“立法院”交通委員會推舉民進黨“立委”林俊憲、國民黨“立委”邱若華擔任召委。



“立法院”司法及法制委員會推舉民眾黨“立委”陳昭姿擔任召委，民進黨團則由“立委”張雅琳任召委。

