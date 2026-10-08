盧秀燕預告雙十假期全台拼輔選行程滿檔　

台中市長盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 盧秀燕出席“坪林新橋”通車典禮。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月8日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天表示，今年台中市政府雙十升旗典禮是她任內最後一次，預告屆時慶典活動將有“特別巧思”，至於具體是什麼，歡迎大家親臨現場體驗，她就不破梗了。盧秀燕也提到，今年雙十假期，有來自各地選將的輔選邀約，她會盡量幫忙，整個連續假日行程滿檔！



盧秀燕8日出席“坪林新橋”通車典禮，針對今年雙十假期的安排受訪表示，這是她在台中市執政的第8年，再過2個多月就要卸任，所以今年市府廣場的雙十慶典是她任內最後一次，她會繼續展現愛國心，把典禮辦好。



盧秀燕說，這幾年來，台中市在她主政之下，我們堅持一定要展現愛國精神，因此台中市的雙十升旗典禮上的青天白日旗，向來是全台最大面，今年保證也不例外，要彰顯守護“中華民國”的態度。



除此之外，盧秀燕說，今年雙十慶典還安排了一些“特別巧思”，至於是什麼巧思，她先不破梗，歡迎大家到現場親自體驗。她強調，今年的升旗典禮非常特別，誠摯邀請大家一起來參加。



另外，盧秀燕提到，9日起3天雙十假期，她除了主持升旗典禮外，其他時間還是有一些公務要處理，尤其距離年底地方選舉只剩下50天左右，隨著時間倒數，選情越來越激烈與緊張，因此除了本市的議員、里長等候選人需要輔選之外，外縣市的邀約也非常多，行程滿檔！



盧秀燕說，她從政30年，很了解在選舉倒數階段是最緊繃的時刻，所以會盡可能幫忙，為國舉才，向民眾優秀人選。這個周末連續3天的行程的確非常滿，上周末已經忙翻了，2天內跑了7場，這個周末更是超過10場以上，且在不同的地方，需要南北奔波，但她一定會盡己所能協助大家。