蔣萬安拋松機遷建　沈伯洋：討論已久來辯論　

民進黨台北市長參選人、綠委沈伯洋。（中評社 張穎齊攝） 左起綠委吳思瑤、沈伯洋、范雲。（中評社 張穎齊攝） 綠委們舉行“為下一代而戰連線；11-6優先法案記者會”。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月8日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍台北市長蔣萬安8日上午拋出震撼彈，提出松山機場遷建、打造AI園區構想。民進黨台北市長參選人沈伯洋隨即回應表示，松山機場遷建是討論已久的議題，不分政黨都曾提出主張，蔣萬安願意回歸市政討論是好事，甚至可先針對這項議題舉行辯論。不過他也質疑，距離選舉只剩7周，蔣萬安突然提出2033年才要完成的政策，究竟過去10年做了哪些準備？



蔣萬安8日大動作開市政記者會，提出松山機場遷建構想。過去民進黨台北市長候選人李應元、姚文智，以及蔣萬安昔日對手、“立委”參選人吳怡農等人也曾提出松山機場遷建主張。



沈伯洋8日受訪表示，松山機場遷建其實已討論非常久，這個議題不分政黨，牽涉層面也相當廣泛，包括松山機場具有軍用功能，涉及空軍松山基地指揮部等問題都必須一併考量。



沈伯洋指出，松山機場周邊也算是蔣萬安過去擔任“立委”時關注的選區範圍，這議題從過去到現在，累積討論時間已將近10年。但他很好奇，蔣萬安對松山機場遷建究竟做了多少準備？相關配套是否已經完整規劃？這些都值得進一步討論。



沈伯洋表示，無論如何，蔣萬安願意提出市政議題，讓選戰回歸政策討論，都是一件好事。他也再次向蔣萬安提出辯論邀請，認為雙方既然都關心松山機場遷建，就這一題先辯論，他覺得蠻好的。



媒體追問，蔣萬安此時拋出松山機場遷建，是否具有選舉考量？



沈伯洋表示，距離年底選舉只剩下約7周，蔣萬安卻在此時提出預計2033年完成的政策，外界自然會關心，過去10年相關政策究竟做了哪些準備，以及蔣萬安過去對松山機場遷建抱持什麼態度。



沈伯洋指出，過去姚文智、吳怡農都曾提出松山機場遷建構想，但蔣萬安先前在選舉過程中，曾認為台北市還有許多急需解決的問題，對遷建構想也有倉促之疑慮，如今卻突然轉變立場，不清楚原因為何？



沈伯洋強調，雖然對蔣萬安突然提出松山機場遷建有所疑問，但無論如何，選舉能夠回到市政與政策討論，總是一件好事，也希望雙方能透過公開辯論，讓台北市民了解各自的具體規劃。