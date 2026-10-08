上趙少康專訪破圈？沈伯洋：趙稱讚我帥氣

民進黨台北市長參選人沈伯洋7日接受趙少康專訪。（照片：沈伯洋提供） 民進黨台北市長參選人沈伯洋。（中評社 張穎齊攝） 民進黨立委舉行優先法案相關記者會，出席者左起有綠委吳思瑤、台北市長參選人沈伯洋及范雲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月8日電（記者 張穎齊）民進黨台北市長參選人沈伯洋7日接受TVBS《少康戰情室》主持人趙少康專訪，展現跨越同溫層、爭取藍營支持者認同的企圖。沈伯洋8日表示，趙少康從邀訪到現場互動都非常友善，問題也相當專業，是令人愉快的專訪，另外他也為日前現身他競選總部的藝人蔡康永發聲，希望蔡不要遭受到攻訐打壓。



民進黨“立委”今天在“立法院”舉行“為下一代而戰連線；11－6優先法案”記者會。沈伯洋會中受訪表示，趙少康在節目播出後留言稱讚他帥氣，但其實從一開始邀訪、協調時間，到錄影現場的氣氛，都能感受到趙少康的善意，雙方在節目開始前也有聊天，整場訪問相當愉快。



針對媒體人錢怡君質疑沈伯洋在專訪中部分問題避重就輕，沈伯洋說，自己事後也與錢怡君透過LINE交換意見，對方持續提問是好事，由於1小時專訪難以回答所有問題，雙方甚至在廣告時間繼續討論，可惜電視節目無法將這些內容完整播出。他尊重每個人對回答是否充分的主觀感受，也願意有機會再詳細說明。



談到台北市長選舉電視辯論，沈伯洋表示，自己早在8月就簽署辯論同意書，包括《民視》、《三立》、《鏡電視》及《TVBS》，只要有媒體提出邀請，團隊都願意簽署，沒有設定限制，辯論應該儘快舉行，且不能只有一場。他希望增加雙方交叉詰問，而不是全部採取事先設定題目的形式，甚至認為不限次數的交叉詰問更好。台北市政議題繁多，光是松山機場遷建就值得深入討論，距離選舉剩下約7周，至少可以每周舉辦一場，讓市民充分了解候選人的政策。



另外，藝人蔡康永日前現身沈伯洋造勢活動，傳出因此遭大陸方面鎖定，警方也將加強安全維護。沈伯洋表示，選舉期間維護人身安全非常重要，希望中國不要因政治活動進行打壓。

