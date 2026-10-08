台中坪林新橋通車　盧秀燕年底卸任前拼政績

盧秀燕攙扶百歲人瑞走過“坪林新橋”。（中評社 方敬為攝） “坪林新橋”通車剪綵典禮。（中評社 方敬為攝） “坪林新橋”串聯台中廍子溪兩岸。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月8日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天主持“坪林新橋”通車典禮，她宣布，聯通台中市北屯區、太平區兩岸的大型橋梁正式通車，北屯區串聯太平區重要交通路網成形，通車後往返廍子溪兩岸車程可縮短至約5分鐘，大幅提升通勤便利性與運輸效率。盧秀燕並再次引用開台漢人吳沙的名言，“路若通，子孫就會成功”，樂見在她卸任前完成該橋樑工程。



台中市政府打造北屯區串聯太平區交通路網，斥資新台幣3.5億新建“坪林新橋”，聯通廍子溪兩岸，8日舉辦橋梁通車典禮，盧秀燕親自主持剪綵，並與當地9旬及百歲耆老共同見證橋梁通車，象徵實踐了當地民眾長期的盼望。該橋全長約110米、橋面寬20米，跨越廍子溪連結北屯區廍子里與太平區光華里、新坪里，強化兩區交通聯繫。



盧秀燕表示，“坪林新橋”工程是她任內重要的交通建設，今天正式通車啟用，由於台中人口持續增加，尤其北屯區人口已經突破30萬，太平區也突破了20萬，這兩區雖然互為鄰居，但中間隔著一條廍子溪，過去雖然有橋梁銜接，但數量相對較少，附近的民眾常常需要繞道而行，才能夠互相往來。



盧秀燕說，十幾年來，當地的里長與民意代表不斷向市府陳情，希望能在此興建一座足以容納較大車流的大橋，以解決地方民眾的交通需求。因此，市府啟動了坪林新橋的新建計劃，斥資新台幣3.5億元建造，她要特別感謝中央有許多“立委”幫忙爭取經費補助，獲得“內政部”70%的工程補助款，再加上市府自籌的1億多元，終於讓這座橋順利建造完成。



盧秀燕再次引用吳沙的名言，“路若通，子孫就會成功。”她強調，秉持著“開不了工的要開工，完不了工的要完工”的施政理念，很高興在卸任前，這座大橋能夠順利落成，不只嘉惠了地方鄉親，大幅縮短大家的行車時間，更能充分滿足北屯與太平兩地居民不斷成長的交通需求。