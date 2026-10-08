鄭麗文高雄參加雙十升旗　藍委：重視南台灣

藍委牛煦庭接受媒體採訪。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月8日電（記者 邱筠媜）雙十將至，中國國民黨主席鄭麗文將不會出席府前雙十大典，而是參加國民黨在高雄左營果貿社區舉辦的升旗典禮，外界解讀此舉是“不尊重中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜”、“要翻轉高雄選情”。對此，國民黨籍“立委”牛煦庭今於“立法院”受訪表示，這次升旗典禮移師高雄舉辦，彰顯黨中央對於南台灣的重視，跟選情不見得有直接關係。



國民黨主席鄭麗文今年打破往例，不出席府前雙十大典，而是參加國民黨在高雄左營果貿社區舉辦的升旗典禮，“立法院”前院長王金平、高雄市長參選人柯志恩都將共同出席。台灣民眾黨主席黃國昌則表示，他與八位民眾黨“立委”都會出席雙十大典。



牛煦庭表示，國民黨雙十升旗移師高雄，外界稱“不尊重韓國瑜”或“翻轉選情”的說法，都屬過度政治理解跟解讀，慶祝雙十過去國民黨部的活動都集中在台北，了不起在北部，這次移師高雄舉辦，彰顯一下黨中央對於南台灣的重視，跟選情不見得有直接關係。堅定支持“中華民國”信念，不因南部、北部而有所改變，初衷是這樣，做些大膽嘗試。



牛煦庭指出，因為這是第一次升旗典禮移師南台灣舉辦，對於黨部來講是有點辛苦，人力物力的調度上面其實增加一些負擔，但做創新的嘗試不見得是件壞事。至於有些人在地方見縫插針或講鄭麗文不出席就是不尊重，他覺得也不用那麼死板，拘泥於傳統。做些大膽嘗試，讓南部鄉親感受一下雙十的氛圍，應該不是一件壞事。



媒體追問，鄭麗文到南部是否會對選情加分？牛煦庭說，選情加不加分，跟做事的初衷要分開來看。今年國民黨中央的升旗大典在南部舉辦，重點就是強調對南台灣重視，所以用選舉的角度來解讀太片面。