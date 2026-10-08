為何此時提遷移松山機場？蔣萬安：AI機遇

台北市長蔣萬安拋出遷移松山機場，改建為AI園區的構想。（中評社 莊亦軒攝） 台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 台北市長蔣萬安與藍委等人合照。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月8日電（記者 莊亦軒）中國國民黨籍台北市長蔣萬安8日召開市政記者會，規劃遷移松山機場。由於過去台北市長選戰中，遷移松山機場構想曾多次被提出，被問到此次遷移與過往有何差異？蔣萬安回應，主要就是AI的機遇，“這個時間點必須要做出決定”。台灣50年前發展新竹科學園區、半導體產業的決定，也都備受當時各界質疑挑戰，但在半世紀後，迎來了半導體蓬勃發展，才能帶動台灣經濟發展有這麼好的成績。



由於松山機場為軍民兩用機場，被問到空軍松山基地指揮部去向，蔣萬安回應，機場遷移牽涉層面非常廣，一定是結合中央規劃。



蔣萬安強調，這個時間點必須要做出決定，讓松山機場570公頃的用地能釋放出來，用作串聯北投士林科學園區、南港科學園區、內湖科學園區、還有花博園區的台北AI園區。



被問到相關構想是否與黨內“立委”溝通，他回應，早在輝達接觸台北市產業局的時候，在盤點台北市各項土地資源時，就已經在思考。因為輝達需要一個相當大的土地面積。終於在年初確定輝達選擇落腳台北士林北投科學園區。



蔣萬安8日率市政團隊舉行台北市政記者會，一同出席的有國民黨籍“立委”賴士葆、羅智強、王鴻薇、李彥秀、葛如鈞，蔣萬安記者會中拋出遷移松山機場，改建為AI園區的構想。記者會後蔣萬安接受媒體聯訪。



由於松山機場為軍民兩用機場，被問到空軍松山基地指揮部去向，蔣萬安回應，機場遷移牽涉層面非常廣，一定是結合中央規劃。但方向非常明確，第一時機已經成熟，輝達落腳台北，AI世紀起來了。第二桃園機場第三航廈、航道2027、2033年陸續將完工啟用，可以乘載負擔松機的運量。



蔣萬安補充，目前松山機場並沒有戰鬥機，各項防災救災也可以通過直升機進行。松山機場遷移能夠為AI產業打下黃金世紀，是非常重要關鍵的一刻。