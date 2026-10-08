民進黨團再催藍白審追加預算　喊戰力不能等　

民進黨團舉行輿情回應記者會。（中評社 張穎齊攝） 民進黨團幹事長莊瑞雄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月8日電（記者 張穎齊）針對“行政院”提出新台幣6076億元的2026年度政府總預算追加預算案，民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄8日呼籲，朝野應優先處理攸關民生及防務的追加預算，不能只顧著加碼普發現金，卻忽略政府其他重大支出需求，其中“國防”戰力建置不能等待，重大財政支出也應充分討論財源及權力分立問題。



“行政院”9月3日通過6076億元追加預算案，包括穩定民生、社福加碼、提升待遇、災後重建、強化防務及兒少成長津貼等六大面向，其中強化防務編列1457億元，涵蓋武器購置、戰鬥部隊加給等需求。“行政院長”卓榮泰表示，部分原列於防務特別條例的項目，因“立法院”刪減相關經費，改納入追加預算，強調“國防”不能有空窗期。



民進黨“立法院”黨團8日在黨團會議室舉行輿情回應記者會，出席者包括幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長陳冠廷。



莊瑞雄表示，民眾期待油價、電價維持穩定，但國際能源及原物料價格上漲，台灣能維持相對穩定的價格，是因中油、台電吸收部分成本，政府後續仍須提供財政支持，在野黨若提出涉及重大財政支出的法案，應先與“行政院”溝通，並具體指出財源，不能只是漫天加碼說普發2萬元，即使今年稅收增加，也不代表所有財源都能用來普發現金。



針對在野黨提出普發現金2萬元等主張，莊瑞雄說，“立法院”固然有提案權，但應先在委員會充分討論，釐清是否涉及行政、立法權力分立，以及政府財政能否負擔等問題，“行政院”不是“立法院”的橡皮圖章，“國會”通過重大支出法案，不能不考慮行政部門的施政及預算安排，同一筆財源究竟要用於普發現金、公共建設，還是“國防”戰力建置，都必須審慎權衡。

