蔣萬安拋遷移松山機場　莊瑞雄：嚇我一跳

民進黨黨團幹事長莊瑞雄。（中評社 張穎齊攝） 左起，民進黨團副幹事長陳冠廷、幹事長莊瑞雄、書記長范雲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月8日電（記者 張穎齊）中國國民黨籍台北市長蔣萬安8日拋出市政願景，規劃遷移台北松山機場，要打造AI園區。民進黨“立法院”黨團幹事長莊瑞雄表示，蔣萬安突然提出這項重大政策，確實讓他嚇了一跳，因為過去3年多從未聽蔣提出這主張，這個主張真有利於連任市長或未來競選“總統”？他提醒，蔣萬安必須把交通、“國防”、住宅及都市計劃等配套說清楚。



蔣萬安8日大動作舉行市政記者會，提出松山機場遷建構想，過去民進黨台北市長候選人李應元、姚文智，以及蔣萬安昔日競選“立委”的對手吳怡農等人，都曾提出松山機場遷建主張。



民進黨“立法院”黨團8日在黨團會議室舉行輿情回應記者會，出席者包括幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長陳冠廷。



莊瑞雄表示，台北有一座機場並非壞事，但機場涉及周邊建築限高、居民噪音等問題，過去民進黨候選人也曾主張遷建，各個候選人都可以提出城市願景，但蔣萬安身為現任市長，與挑戰者的角色不同，理應對政策有更完整的準備。



莊瑞雄說，蔣萬安當了快4年台北市長，過去卻沒有提出松山機場遷建，如今突然拋出這項政策，“讓我嚇一跳！”究竟是誰提供政策構想？政策如何形成？是蔣萬安執政3年多後，發現松山機場對台北市發展不利，還是認為遷建後能創造更好的城市發展空間？這些都應由蔣萬安進一步說明。



莊瑞雄指出，民進黨不會因為蔣萬安提出政策就一概反對，畢竟民進黨過去也有人主張松山機場遷建。機場遷建確實可能釋放城市發展空間，帶動其他產業，但當年民進黨候選人提出類似構想時，國民黨也曾大力抨擊，如今蔣萬安應說明立場轉變的原因。



莊瑞雄表示，台北市要發展AI產業，相信市民不會反對，但松山機場遷建是重大工程，涉及航班如何重新安排、旅客交通如何銜接，以及防災、“國防”需求等問題，絕非台北市政府單方面提出就能完成，還必須與“中央政府”充分討論，松山機場遷建後，土地要如何利用？住宅如何興建？都市計劃是否已經完成評估？交通運輸又如何配套？這些都不是一句發展AI產業就能解決的問題。



“真有利拚市長連任、未來選“總統”？要履行政見承諾！”莊瑞雄說，蔣萬安執政3年多，台北市看不到太多施政亮點，如今選舉剩下約50天，突然提出如此大膽的政策，確實可以成為選戰亮點，但不能只是為了選舉而提出，且發展AI產業確實可能創造龐大產值，增加台北市財政收入，但政策的正負效益都必須評估，尤其“國防”、交通、住宅及都市發展等問題，蔣萬安應提出更具體的說明。



針對松山機場包括空軍松山基地指揮部，涉及“國防部”等中央單位，陳冠廷表示，松山機場除了“國防”用途，對台北的國際往來也具有重要功能，包括外賓在特殊情況下可能需要使用，台北市民也常利用松山機場進行短程國際旅行，松山機場遷建理應經過更長時間討論與醞釀，而不是突然提出重大構想，蔣萬安應先向市民交代過去4年的施政表現，包括健康安全、食品安全等民生問題，而不是在選舉前，突然提出過去未曾充分說明的重大市政願景。