創歷史新低　台灣人口連33個月負成長

若以2026年前9月台灣新生兒共6萬9446人來看，較去年同期的8萬1381人，少了1萬1935人。（中評社 資料照） 中評社台北10月8日電／“內政部”戶政司8日公布最新人口統計資料，截至今年9月底止，台灣人口數為2321萬3251人，比8月減少1萬1470人，比去年同月減少10萬3780人，創連續33個月負成長紀錄。就新生兒部分，9月出生數為7704人，比去年同月減少899人。若以今年前9月新生兒共6萬9446人來看，較去年同期的8萬1381人，少了1萬1935人。



全台65歲以上老年人口已達480萬6053人，占總人口比率20.70%，依據世界衛生組織（WHO）定義，台灣已正式步入“超高齡社會”（老年人口比率超過20%）。



台北市老化最為嚴重，每4個台北市民中，就有將近1位是65歲以上的老人（24.86%），高居全台之冠，同時其壯年人口比率（63.52%）也是全台最低。新竹地區相對年輕，新竹市擁有全台最高比率的幼年人口（14.75%），而新竹縣的老年人口比率（15.52%）則是全台最低，顯示新竹科技業聚落對年輕生育家庭具有較強的吸引力。



“內政部”戶政司8日公布2026年9月戶口統計資料，截至今年9月底，人口數為2321萬3251人，與去年同月比較減少10萬3780人，平均每天減少284.33人，與上月比較則減少1萬1470人。就縣市別言，與上年同月比較，人口增加率最高者為嘉義市0.26%，其次為桃園市0.25%，再其次為連江縣0.18%；人口減少最多為金門縣1.57%，其次為嘉義縣1.23%，再其次為雲林縣1.07%。



出生數部分，今年9月出生數為7704人，約每5.6分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為4.04‰，較上年同月減少899人，較上月增加212人。就縣市別言，粗出生率最高為連江縣6.24‰，其次為台東縣5.80‰，再其次為雲林縣5.44‰；最低為基隆市2.86‰，其次為台南市2.99‰，再其次為宜蘭縣3.39‰。



至於死亡數，9月人口死亡數為1萬6712人，平均約每2.6分鐘1人死亡，折合年粗死亡率為8.76‰，較上年同月增加1，325人，較8月增加242人。就縣市別言，粗死亡率最高為嘉義縣13.35‰，其次為台東縣13.19‰，再其次為屏東縣13.11‰；最低為連江縣2.68‰，其次為嘉義市5.93‰，再其次為新竹縣6.49‰。



此外，9月遷入人口數為7萬0672人，遷出人口數為7萬3134人，淨遷入人口數為負2462人。就縣市別言，淨遷入人口數最多為桃園市1060人，其次為金門縣320人，再其次為台中市305人。



另外，根據年齡資料顯示，今年9月底0至14歲人口數為260萬5796人，占總人口比率11.23%；15至64歲人口數為1580萬1402人，占68.07%；65歲以上人口數為480萬6053人，占20.70%。



以縣市來看，0至14歲人口比率最高為新竹市14.75%，最低為金門縣7.50%；15至64歲人口比率最高為連江縣73.22%，最低為台北市63.52%；65歲以上人口比率最高為台北市24.86%，最低為新竹縣15.52%。