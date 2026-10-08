邱建富爆陳素月兒涉人事特權　籲退選負責

彰化縣長參選人邱建富召開記者會。（中評社 方敬為攝） 彰化縣長參選人邱建富召開記者會。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化10月8日電（記者 方敬為）前“僑委會委員長”徐佳青被爆出“一家三口”寄生“僑委會”爭議，無黨籍彰化縣長參選人邱建富今天也爆料，民進黨彰化縣長參選人陳素月的兒子，在“農業部”農田水利署彰化管理處資訊室擔任約僱人員期間，也出現職缺設置、甄選調動過程“因人設事”爭議，他並向陳素月發出“三問”，要求陳素月正面回應釐清爭議，否則應退選負責！



邱建富8日召開記者會，直指陳素月曾請託關切其兒子張庭韶進入農田水利署彰化管理處資訊室任職“約僱人員”，昨天徐佳青才因為圖利自家人，請辭負責，他要求陳素月應該比照辦理。



邱建富說，陳素月面對質疑，只用“孩子是成年人”一句話帶過，卻不願對探討“任用資格、甄選及人事異動程序”是否合乎規範，不敢接受社會檢驗。



邱建富向陳素月提出三問，農水署彰化管理處分機353的張先生，是不是妳的兒子？如果是，張先生當初到底是怎麼入職的？是經過公開甄選、正常進用，還是有其他人事程序？希望陳素月能夠正面回答。



邱建富指出，若外界質疑的情況屬實，也就是原本透過甄選進用的資訊專業人員，在同一時期遭調離資訊室，隨後又有“立委”關係人”進入資訊室任職，那麼相關職缺何時設置、如何甄選、人員何時異動，以及彼此之間是否存在關聯，都應由具權責的獨立機關調查釐清。



邱建富表示，近期徐佳青相關事件引發社會對於政治人物關係人、公職資源及利益衝突迴避制度的高度關注，也更凸顯公職人員利益衝突迴避機制的重要性。如今陳素月的兒子被質疑透過關係進入公務機關任職，更應該把相關制度與程序攤開來檢視。