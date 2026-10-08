徐佳青請辭救選情？范雲：會勿枉勿縱

民進黨團書記長范雲。（中評社 張穎齊攝） 民進黨黨團8日舉行輿情回應記者會，左起，副幹事長陳冠廷、幹事長莊瑞雄、書記長范雲。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月8日電（記者 張穎齊）前“僑委會委員長”徐佳青遭控濫用僑務及外館資源圖利家人，7日辭去委員長職務，台北地檢署也分案偵辦。中國國民黨、台灣民眾黨質疑民進黨想藉徐佳青請辭“斷尾求生”、避免衝擊選情。民進黨“立法院”黨團書記長范雲8日表示，會尊重司法調查、勿枉物縱。



民進黨“立法院”黨團8日在黨團會議室舉行輿情回應記者會，出席者包括幹事長莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長陳冠廷。



記者問，藍白抨擊徐佳青主動請辭，是為了避免影響民進黨11月28日地方選舉，甚至質疑未來可能還有其他酬庸職位，民進黨團如何回應？



范雲表示，先前外界要求徐佳青辭職，就是希望爭議能夠獲得充分調查，讓調查有更大的空間及公信力。如今徐佳青已主動請辭，民眾黨卻又出現新的批評方式。徐佳青辭職後，最重要的就是讓相關調查順利進行，使事實真相能夠浮現。正如民進黨發言人前一天所說，應該好好調查，釐清所有爭議。



范雲強調，民進黨對於所有個案的立場一致，不分黨派，都是勿枉勿縱，沒有任何人享有特權，若將徐佳青請辭一事完全從選舉角度解讀，反而低估了民進黨團對這起事件的態度。民進黨團是站在民眾這一方，希望調查能夠公平、公正進行。