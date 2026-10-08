賴士葆：規劃遷移松山機場關鍵是黃仁勳

藍委賴士葆（中）接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 藍委羅智強（右）接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月8日電（記者 莊亦軒）中國國民黨籍台北市長蔣萬安8日拋出規劃遷移台北市松山機場。被問到蔣萬安事前是否有與國民黨籍“立委”溝通過，台北市藍委賴士葆表示，他很負責任的說，事前有先溝通過。蔣市長花了一些時間向“立委”們闡述他的動機。



至於為何選在此時提出，他表示，促使扣下扳機的是輝達執行長黃仁勳確定落腳台北，過去沒有這些條件。蔣萬安往前走，類似過去創建台積電的模式，用台北市AI園區帶動全台AI發展。



被問到這次遷移松機與過往有何不同？過去並不支持松機遷移，選區包含松山機場的藍委王鴻薇表示，這段時間情勢發生許多變化，特別是輝達已經決定落腳台北，台北也決定發展AI競爭城市。有關遷移松山機場後的出入境旅客流量，也能由即將完工的桃園機場第三航廈、航道承接。台北市藍委賴士葆、羅智強、李彥秀、王鴻薇，以及不分區藍委葛如鈞，都全力支持蔣萬安提出的計劃、願景。



王鴻薇補充，如果等到桃園機場第三航廈、航道完工後，再進行規劃，那AI聚落園區起碼要再等十年以上，台北沒有這個時間。



蔣萬安8日上午出席在台北市政府舉辦的市政記者會，一同出席的藍委有賴士葆、羅智強、李彥秀、王鴻薇、葛如鈞。記者會中蔣萬安拋出遷移松山機場構想。會後藍委們一起接受媒體聯訪。被問到蔣萬安拋出遷移松山機場，羅智強回應，松山機場遷移的巨大台北腹地釋放以及台北天空的開放，將為台灣帶來嶄新的AI科技聚落。



有關松山機場遷移的準備工作，李彥秀指出，接下來會在“立法院”各個委員會，與“國防部”、“交通部”、“財政部”等進行相關討論，讓台灣未來AI產業鏈能留在台灣。



葛如鈞表示，日前AI沙皇大衛（David Sacks）提出“AI接下來還會更大，會比工業革命、運河革命、鐵路革命、電網革命加起來都還大。”台北有金融、法律等完整產業，能讓全世界的AI產業在這裡落腳。