飛虎隊建軍85周年特展　珍貴文物雙十登場

“最後關頭：飛虎隊建軍八十五周年文物特展”記者會，出席者左起宋緒康、管中閔、伍世文、葛光越、胡筑生。（中評社 張嘉文攝） 適逢飛虎隊建軍85周年，松濤社將於雙十節當天推出“最後關頭：飛虎隊建軍八十五周年文物特展”。（中評社 張嘉文攝） 松濤社執行長宋緒康。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月8日電（記者 張嘉文）今年適逢飛虎隊建軍85周年，松濤社將於雙十節當天推出“最後關頭：飛虎隊建軍八十五周年文物特展”，展出多件珍貴的飛虎隊歷史文物，重現抗日戰爭期間“中華民國”與美國合作的歷史。策展人、松濤社執行長宋緒康今天表示，飛虎隊當年隸屬“中華民國”空軍，這段歷史見證“中華民國”政府與美國的密切合作，希望透過文物讓更多人認識歷史真相。



松濤社今天在台大校友會館舉行特展記者會，包括前“國防部長”伍世文、前台灣大學校長管中閔、前空軍副司令葛光越、前陸軍中將胡筑生等人出席，共同為特展宣傳。



此次特展將於10月10日下午2時在台北劍潭青年活動中心開幕，展期至10月17日，地點為中心內的“梅花年華”藝文空間。



宋緒康表示，飛虎隊正式名稱為美籍志願大隊，英文簡稱AVG，1941年成立時隸屬“中華民國”空軍，是抗戰歷史中極具代表性的一頁。今年適逢建軍85周年，松濤社特別向海內外收藏家商借珍貴文物，希望讓參觀民眾留下深刻印象。



宋緒康指出，文物可以見證歷史，也能讓後人重新認識當年的時代背景。松濤社過去20年已在海內外博物館及文化空間舉辦15場展覽，去年起更在劍潭青年活動中心設置紀念抗戰勝利及台灣光復80周年的長期展覽，今年則特別規劃飛虎隊專區。希望透過此次特展，讓民眾了解中美共同抗日的歷史，以及文物背後的時代意義。

