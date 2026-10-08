遭鄭朝方弟恐嚇　吳子嘉赴“立院”陳情要賴表態

“鄭朝方家族黑影幢幢？胞弟鄭朝名公開恐嚇媒體人 要求司法徹查 還新竹安全、人民樂業生活”記者會。（中評社 邱筠媜攝） 《美麗島電子報》董事長吳子嘉。（中評社 邱筠媜攝） 國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月8日電（記者 邱筠媜）《美麗島電子報》董事長吳子嘉因爆料民進黨新竹縣長參選人鄭朝方家族爭議，遭鄭朝方胞弟鄭朝名於臉書發文“用命跟你們拼”、“到了陰間被割舌頭”等語警告，吳子嘉6日向台北地檢署提告恐嚇，他今偕同中國國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩舉行記者會，揭露鄭家涉及強拆民宅與黑幫等爭議，並質疑兼任民進黨主席的賴清德昔日宣誓“排黑”，如今鄭朝方家族竟有黑道身份與恐嚇行為，必須給全台人民與媒體一個交代。



吳子嘉8日與徐欣瑩、國民黨籍“立委”徐巧芯在“立法院”請願室舉行“鄭朝方家族黑影幢幢？胞弟鄭朝名公開恐嚇媒體人 要求司法徹查 還新竹安全、人民樂業生活”記者會。



吳子嘉表示，鄭朝方胞弟鄭朝名在臉書發文稱“到了陰間，你會被割舌頭好多次”、“用命去跟你們拼”等語。相關言論已觸犯《刑法》恐嚇罪，6日他已正式向台北地檢署提告。他強調，身為資深媒體人，每天評論公共議題與選舉卻遭黑幫恐嚇，背後是否有鄭朝方或鄭朝名的指使，希望司法機關詳細查明。尤其賴清德主張“排黑”，民進黨提名的鄭朝方家族出現直接的黑道恐嚇事件，政府卻完全沒有任何反應。



吳子嘉進一步揭露鄭朝名的背景，他公開影片指出，鄭朝名曾聚眾在大街上與其他幫派互相毆打。此外，鄭朝方的胞兄鄭朝瀚則涉嫌帶小弟強拆民宅。2023年9月13日，時任竹北市長的鄭朝方授權鄭朝瀚進入闖入竹東民宅“至善莊園”，並拆除土地上的合法建物，涉嫌侵入民宅與毀損罪。當事人當時已報警，案件後經檢方起訴，但他高度懷疑新竹檢方處理不公。



吳子嘉提到，今年9月29日，報道鄭朝方家族不法事蹟的媒體吹哨者接獲中間人電話，暗示是否得罪人，吹哨者回應“若有也只是揭發鄭朝方家族不法”，中間人隨即表示竹聯幫大哥“黑金城”想約見面“協助處理”，但遭到吹哨者拒絕。這是黑道暴力介入與恐嚇媒體典型案例，相關錄音證據已準備移送檢方偵辦。



吳子嘉也播放賴清德昔日宣誓“徹底解決黑金問題，以高標準要求自身，黑道不夠格當縣長”的影片，質疑賴親自提名鄭朝方，鄭朝方親兄弟竟有黑道身份與恐嚇行為，他沉痛呼籲賴清德必須給全台人民與媒體一個交代。

