蔣萬安提遷建　台官方：松山機場有重要功能

台“交通部”次長陳彥伯。（中評社 鄭羿菲攝） 院會後記者會，由發言人李慧芝（中）主持，阮清華、何晉滄、陳彥伯、莊人祥出席。（中評社 鄭羿菲攝） 院會後記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月8日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨籍台北市長蔣萬安8日拋出松山機場遷移議題，目標2033年桃園機場第三航廈完工啟用就能覆蓋松山機場運量。“行政院”發言人李慧芝8日則表示，我們感到非常訝異，台北市完全沒有與中央討論，松機遷建涉及中央諸多部會，建議北市府應先與中央討論。



“交通部次長”陳彥伯則說，目前桃園機場第三航廈、第三跑道興建進行的規劃中，並未將蔣萬安所提出的松機遷建議題納入規劃。松山機場是具有重要的空運服務功能，現在有羽田、首爾、上海等兼具國際與兩岸的航線，也是很重要的離島、東部航線樞紐，也有相關緊急救援功能。



遷建松山機場為歷屆台北市長選舉的熱門話題，不論藍綠都曾提出主張，民進黨從陳水扁、李應元、謝長廷、姚文智選台北市長，都曾主張遷建松山機場。



“行政院”8日上午召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持，“財政部次長”阮清華、“經濟部次長”何晉滄、“交通部次長”陳彥伯、“衛福部次長”莊人祥出席。



陳彥伯說，台灣很重要發展的公共政策議題，各方討論“交通部”都予以尊重，但北市並沒有來做相關討論，這樣牽涉到民航、都市發展、離島交通的議題，可能要審慎評估。