許采蓁：韓國瑜穿雲箭出現　有利藍軍選情

國民黨籍高雄市議員許采蓁。（中評社 蔣繼平攝） 國民黨籍高雄市議員許采蓁總質詢指出有“黑柯產業鏈”。（中評社 蔣繼平攝） 高雄市議會。（中評社 蔣繼平攝） 國民黨籍高雄市議員許采蓁總質詢指出有“黑柯產業鏈”並曝光其操作模式。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月8日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜啟動全台輔選，國民黨籍高雄市議員許采蓁向中評社表示，韓院長到高雄輔選一定是加分，且韓這幾年擔任院長表現大獲好評，更可吸引中間選民關注，對市長和議員整體選情都有很大幫助。她說，由於這幾年韓粉比較趨於隱性，只要韓院長一站出來，穿雲箭又會出現了，韓粉會聚集，有助藍營選情。



韓國瑜近期啟動全台輔選行程，國民黨高雄市長參選人柯志恩也透露10月中旬韓會“常來高雄”協助輔選。目前確定韓在11月1日將專程前往已故的前高雄市議長許崑源之女、許采蓁的競選總部成立大會站台，因許崑源昔日與韓有情義相挺的革命情感。



對於“韓流”啟動全台輔選會颳起什麼旋風，許采蓁表示，對韓院長這幾年的表現，大家反應都蠻好的，一定是加分，且韓在“立院”表現非常中立，不管是對藍、還是對綠，都有把大家權益照顧好，因此對吸引中間選民也會有幫助。



由於這幾年韓粉比較趨於隱性，日前鳳山大造勢也沒看到過往韓粉出現，許采蓁認為，只要韓院長一站出來，穿雲箭又會出現了，所有韓粉都會聚集起來，會有凝聚、團結、並提高投票率，替藍營整體選情帶來助益。



有關今年高雄選戰民進黨全力防堵韓流再起，許采蓁認為，民進黨一直在說柯志恩“複製韓流”這件事，但柯志恩並不是韓國瑜，所以不是複製，應該要創造“柯流”才對，這才是最重要的事，要讓大家看到不一樣的柯志恩。



另外，許采蓁也發現有“黑柯產業鏈”，她指先用匿名粉專提出攻擊材料，再透過特定媒體報道包裝成有新聞關注，第三步由綠營政治人物引用或評論。她嗆“明眼人一看就知道再搞什麼，當初陳其邁與韓國瑜的君子之爭的乾淨選舉已看不到，民進黨在怕什麼？”