管中閔轟綠不敢講抗戰　有何臉面談飛虎隊？

前台大校長管中閔。（中評社 張嘉文攝） 松濤社舉辦“最後關頭：飛虎隊建軍八十五周年文物特展”記者會。（中評社 張嘉文攝） 媒體到現場採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月8日電（記者 張嘉文）前台灣大學校長管中閔今天痛批，執政的“賴政府”過去不敢講“抗戰”，不願提抗戰勝利，只願意講“終戰”，甚至平常怯於提到“中華民國”四個字，如今因美國總統特朗普與中國國家主席習近平談及二戰中美合作及飛虎隊，才急著爭取抗戰話語權。



管中閔質問，這樣的政府“有什麼臉面來稱飛虎隊？有什麼臉面來稱抗戰？”他對此感到驚訝且憤怒。



松濤社今天上午在台北舉辦“最後關頭：飛虎隊建軍八十五周年文物特展”記者會，管中閔出席力挺。



管中閔在會中表示，1940年至1941年間，是“中華民國”抗戰最艱苦的時期之一，棗宜會戰失利、張自忠將軍殉國，接著滇越鐵路、滇緬公路相繼遭關閉，1941年蘇聯又與日本簽訂中立條約，連最後的航空援助都逐漸撤離，“中華民國”幾乎陷入孤立無援的困境。



管中閔說，就在蘇日簽訂條約後，美國總統羅斯福發布行政命令，允許美國飛行員赴中國參戰，也讓中國透過租借法案取得戰機，飛虎隊因此成立，讓陷入困境的抗戰看見希望，也成為“中華民國”與美國合作的重要起點。



管中閔接著說，談到這些不禁想問，去年是抗戰勝利80周年，請問“賴政府”有辦過一場紀念抗戰的活動嗎？政府紀念的是歐戰，講的是“終戰”，“終戰是戰勝國的字眼嗎？”如今看到特朗普與習近平談到飛虎隊，才急著把快要遺忘的“中華民國”四個字搬出來。



管中閔強調，飛虎隊是因為抗戰而生，沒有抗戰，飛虎隊不可能憑空冒出來，有兩個歷史事實，一是當年抗戰是中國抵抗日本侵略的戰爭，由“中華民國”政府及蔣中正領導，這是不能否認的。



第二，管中閔說，抗戰勝利是所有中國軍民共同的功勞，是地不分南北、年不分老幼，以堅強意志及重大犧牲換來的成果。今天紀念飛虎隊，就不能忘記抗戰，更不能忘記這段歷史。