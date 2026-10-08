回應松機遷移　陳玉珍：正面構想配套要完善

金門藍委陳玉珍。（中評社 資料照） 中評社台北10月8日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安8日拋出市政願景，規劃遷移台北松山機場，要打造AI園區。不過松山機場遷移問題已久，牽涉到“國安”、離島運輸。對此，國民黨籍金門“立委”陳玉珍認為，大部分金門鄉親，在台灣住所多選在新北市三重、中和、永和。從松山機場或是從桃園機場飛金門的距離差不多，重點是後續接駁的專車路線跟經費要規劃好。



陳玉珍強調，北北基桃作為共同生活圈，蔣萬安希望將松山機場現址打造為“台北AI園區”，是非常正面的構想，金門身為台澎金馬的一分子，也樂觀其成。至於離島居民的交通權益，包括機位供給及接駁安排等，她相信蔣萬安會提出完善的配套措施。



台北市長蔣萬安8日宣布研議松山機場遷移，未來若釋出機場及周邊約300公頃土地，將朝AI園區、住宅與公園等用途規劃。認為可以於2033年配合桃園機場第三航廈與第三跑道啟用後完成遷移。



不過，松山機場遷移牽涉到“國安”、離島運輸。藍委陳玉珍8日受訪表示，離島居民最在意的就是機位，往返台灣本島最重要的是機位問題。若松山機場遷移至桃園機場第三航廈，有兩項配套必須注意。首先，大型客機的調度應充分補足離島居民往返台灣本島的機位需求；其次則是交通接駁。



至於遷建議題，陳玉珍關注後續接駁路線，因為大部分金門鄉親在台灣居住在三重、中和、永和，其實從松山機場或是桃園機場過去的距離差不多，重點在後續接駁的路線跟經費要規劃好。