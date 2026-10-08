從飛虎隊談起　葛光越憶宋美齡空軍之母淵源

台空軍前副總司令、退役空軍中將葛光越。（中評社 張嘉文攝） “最後關頭：飛虎隊建軍八十五周年文物特展”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月8日電（記者 張嘉文）今年適逢飛虎隊建軍85周年，前空軍副總司令、退役空軍中將葛光越8日在一場記者會回顧飛虎隊與“中華民國”空軍歷史指出，當年蔣宋美齡擔任國民政府軍事委員會航空委員會秘書長，積極推動空軍建設，為空軍爭取資源，並關懷官兵及眷屬，與空軍有極深的淵源，因此被尊稱為“空軍之母”。



他分享1986年擔任蔣經國武官時，曾奉命搭乘波音747專機赴美接宋美齡返台的特殊經歷。



松濤社8日在台北舉辦“最後關頭：飛虎隊建軍八十五周年文物特展”記者會，包括松濤社執行長宋旭康、前“國防部長”伍世文、前台灣大學校長管中閔、前空軍副司令葛光越、前陸軍中將胡筑生等人出席，共同回顧抗戰歷史以及飛虎隊對中美空軍合作的重要貢獻。



1941年在雲南昆明正式成軍的飛虎隊是第二次世界大戰期間，美國派遣志願軍支持抗日援華，提供戰機與飛行人員組成的空軍部隊，在中國、緬甸等地對抗日本。



葛光越表示，飛虎隊當年由美國志願飛行員組成，在短短約7個月的作戰期間，擊落約150架日軍飛機，摧毀近300架停放地面的日機，對日軍造成重大損失。飛虎隊解散後，中美雙方進一步成立混合聯隊，延續共同抗日的歷史。



葛光越指出，中美混合聯隊成立後，包括第1、第3、第5聯隊等陸續投入作戰，當時約有三成美國飛行員、七成“中華民國”空軍飛行員參與。他自己曾擔任第28中隊隊長，因此對這段歷史有特別深厚的感情。



葛光越回憶，當年空軍官兵前仆後繼投入抗戰，約有1400多名飛行員為國犧牲。而宋美齡在空軍發展過程中扮演非常重要的角色，當時航空委員會由蔣中正擔任委員長，宋美齡擔任秘書長，實際推動許多空軍建設工作，給予空軍很大的支持。



葛光越提及，宋美齡身上經常佩戴飛鷹飾物，對空軍官兵尤其關愛，包括空軍眷村的興建及眷屬生活照顧，都與她的付出有關。因此空軍長年尊稱她為“空軍之母”，官兵對她始終抱持深厚敬意。



葛光越接著說，1986年他擔任蔣經國武官時，有一天蔣經國特別找他到辦公室，交代他前往美國接宋美齡返台。他隨即展開籌備工作，最後搭乘一架波音747飛往紐約。蔣經國當時還特別叮囑他，“你一定要穿上空軍軍服去見蔣夫人”，因此他抵達美國後，特別換上軍服拜見宋美齡，並在返台過程中隨侍約兩、三天。



葛光越透露，宋美齡在飛機上相當親切，詢問他的家庭、工作等事情，態度十分客氣，也讓他親身感受到宋美齡對空軍官兵的關懷。



葛光越強調，這次飛虎隊建軍85周年特展，將展出多件與宋美齡有關的珍貴文物，包括她當年簽署的邀請卡等，希望透過這些文物，讓更多民眾了解飛虎隊、中美空軍合作的歷史以及宋美齡對空軍的貢獻。