徐佳青閃辭獲准　台官方：司法已啟動調查

“行政院”發言人李慧芝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月8日電（記者 鄭羿菲）前“僑務委員會委員長”徐佳青7日請辭獲准，並自請行政、司法調查。“行政院”發言人李慧芝8日表示，徐是為捍衛清譽向“行政院長”卓榮泰請辭。目前“外交部”、“僑委會”都已在進行查證，待完成後就會說明。司法已啟動調查程序，“我們尊重調查結果”。



李慧芝說，卓榮泰肯定徐佳青任內所推動的僑務工作，連結台僑、台商的政策，也尊重徐的個人意願，因此予以准辭。



“行政院”8日上午召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持，“財政部次長”阮清華、“經濟部次長”何晉滄、“交通部次長”陳彥伯、“衛福部次長”莊人祥出席。



徐佳青被爆出圖利兒子參加東沙島體驗營、另出訪期間讓兒子擔任“攝影官”，其美籍丈夫唐博偉疑似使用外館公務車，台北地檢署檢肅黑金檢察官7日已指揮“法務部”廉政署北部地區調查組偵辦，發文廉政署向“外交部”政風處、“僑委會”政風室向“外交部”、“僑委會”調閱徐出訪的行程、核銷、駐外使館使用公務車等相關資料，進一步調查徐是否涉圖利、貪瀆。



徐佳青稱自己5日看到相關爆料記者會時，請辭心意已決，並在6日向賴清德、卓榮泰報告。卓則在徐記者會結束後約20分鐘，宣布尊重徐意願，免予准辭。