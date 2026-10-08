蔣萬安：松機已無戰鬥機聯隊　無人機免跑道

郭正亮訪問台北市長蔣萬安。（照片：綠也掀桌YouTube） 台北市長蔣萬安接受“綠也掀桌”節目專訪。（照片：綠也掀桌YouTube） 台北市長蔣萬安接受“綠也掀桌”節目專訪。（照片：綠也掀桌YouTube） 中評社台北10月8日電（記者 莊亦軒）中國國民黨台北市長蔣萬安8日拋出遷移松山機場構想。他表示，目前松山機場已經沒有戰鬥機聯隊，面對新型態戰爭模式，無人機已經擺脫了對跑道的需求。希望未來有一天AI產業園區落地、打通台北交通任督二脈，大家會記得這是賴清德跟蔣萬安共同努力成果。



蔣萬安8日下午接受中天電視“綠也掀桌”鯊鯊主播李珮瑄、前“立委”郭正亮節目專訪，也是競選以來首場專訪。蔣萬安8日上午拋出遷移松山機場打造為AI園區的構想，成為首位提出遷移松機方案的在任台北市長。



郭正亮問到，軍用土地佔松機的58%、賴清德專機、空勤急救、台北捍衛任務等都任務都擺在空軍松山基地指揮部，這個部分“國防部”應該會抗議，阻力該如何克服？



蔣萬安回應，目前松山機場已經沒有戰鬥機聯隊，大部分都是行政專機，救災、後送需求也可以透過直升機解決。20年前提出松機遷移的時候，那時候松機的軍事需求一定遠大於現在，因為現在的戰爭型態已經改變。



蔣萬安今天提出遷移松山機場打造台北AI園區，將機場及週邊300公頃土地規劃為100公頃產業聚落、90公頃住宅機能提供、110公頃大面積公園綠地。



對於空軍松指部的問題，蔣萬安稍早也回應媒體，牽涉層面非常廣，所以一定是結合中央大家來一起規劃，但是方向必須非常明確。