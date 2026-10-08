胡筑生：談保衛台灣　先正視高官子弟滯外

退役陸軍中將、中華民族抗日戰爭紀念協會理事長胡筑生。（中評社 張嘉文攝） 松濤社舉辦“最後關頭：飛虎隊建軍八十五周年文物特展”記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月8日電（記者 張嘉文）台退役陸軍中將、中華民族抗日戰爭紀念協會理事長胡筑生8日在一場記者會上表示，當年“中華民國”抗日戰爭付出巨大犧牲，才換來最後的勝利，歷史教訓就是要珍惜和平，“和平應該是我們最大的幸福，如何避免戰爭是政府最大的責任”，當政者應該思考如何讓台灣生存、避免戰爭，而非讓人民承擔戰爭風險，否則就是對不起國家與民族。



談到當前台海情勢，胡筑生質疑，現在有些高官子弟早已移居海外，甚至取得外國身分，卻要求沒有能力移民、無法逃難的民眾留在台灣犧牲奮鬥，“這可能嗎？”他認為，政府如果真要談保衛台灣，就應先正視這些問題。



松濤社今天在台北舉辦“最後關頭：飛虎隊建軍八十五周年文物特展”記者會，包括松濤社執行長宋旭康、前“國防部長”伍世文、前台灣大學校長管中閔、前空軍副司令葛光越、退役陸軍中將胡筑生等人出席，共同回顧抗戰歷史。



胡筑生在會中表示，他曾擔任陸軍官校校友總會總會長6年，現在所主持的中華民族抗日戰爭紀念協會，是當年奉前“行政院長”、前參謀總長郝柏村之命成立，目的就是還原抗戰歷史真相。



胡筑生指出，這項工作非常困難，因為抗戰話語權已被大陸拿走，但當年抗戰是全中華民族共同打的，由“中華民國”政府及蔣中正領導，這是不能抹滅的歷史。他也質疑，現在台灣執政的民進黨政府一方面批評中共竊取抗戰名分、進行去“中華民國”化，另一方面駐美代表處的雙十邀請卡卻只見台灣兩個字，沒有“中華民國”，這邏輯令人不解。



胡筑生說，當年抗戰全中國死傷3500萬人，許多年輕軍人為國犧牲，尤其空軍飛行員經過嚴格訓練，犧牲者平均年齡僅約23歲，都是國家的精英。從淞滬會戰、武漢會戰到後來蘇聯撤走援助，“中華民國”曾經歷孤立無援的艱苦歲月，這些犧牲不能被遺忘。



胡筑生認為，如果不幸發生台海戰爭，台灣不能一廂情願認定美國必然出兵協防。他引述美國智庫過去的兵推說法，指一旦戰爭爆發，台灣引以為傲的“護國神山”台積電甚至可能成為被美國摧毀的目標，所以必須認清國際現實，思考如何讓台灣真正生存下去。