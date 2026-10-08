嘉義市關鍵年輕票　張啓楷：採“孫子兵法”

民眾黨嘉義市長參選人張啓楷（左三）舉行政見發表會。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義10月8日電（記者 李京昇）賴清德預定11日南下嘉義站台，出席民進黨嘉義市長參選人、“立委”王美惠競選總部成立大會。對此，民眾黨嘉義市長參選人張啓楷8日表示，“中央”官員到賴清德頻繁輔選，顯見民進黨對選情感到緊張，他也要求賴清德回答嘉義輕軌究竟何時核定、動工。至於選戰倒數只剩約50天，張啓楷表示，要以“孫子兵法”與“五五計劃”為策略，每周讓長輩打電話跟在外的孫子聯絡感情，同時鼓勵他們返鄉投票。



張啓楷今天舉政見發表會，宣布四大政見，包括“敬老卡搭計程車 + 65歲以上健保補助”、“假牙補助放寬至65歲、最高4.5萬元”、“打造全齡友善社宅”、“重返職場－壯世代就業加倍計劃”。他表示，推出更多壯世代福利政見、共同解決三明治世代負擔，目的就是要為嘉義市創造更多幸福願景。



針對賴清德將南下輔選王美惠，張啓楷表示，近期“交通部長”陳世凱、“內政部長”劉世芳等“中央”官員接連到嘉義，如今連賴清德都將親自站台，反映民進黨對嘉義選情感到緊張。他認為目前選情呈現五五波，在近期民調中，他在年輕族群佔有優勢，長輩部分則輸給王美惠，因此他認為最後關鍵仍在投票率及年輕選票能否回流。



張啓楷也喊話賴清德，既然要到嘉義輔選，就應正面回答嘉義輕軌何時核定、何時動工?前陣子“行政院長”卓榮泰出席地方宮廟活動，當場答應中國國民黨嘉義市長黃敏惠會談輕軌案相關事宜，但至今仍未有下文。嘉義市提出輕軌構想至今已經21年，希望賴清德給市民明確的時間表，而不是選舉期間再次提出承諾。



對於距離投票只剩約50天，有何選戰策略？他說，嘉義市約有4萬名年輕人在外地讀書、工作，團隊要以“孫子兵法”為選戰策略，就是呼籲長輩支持者打給在外地的孫子，希望在外地求學、工作及居住的嘉義子弟返鄉投票。輸給王美惠的長輩部分，也鼓勵年輕支持者加入“五五計劃”，每週五天、每次五分鐘，打一通電話給家中長輩，關心父母、祖父母，也把支持他的想法告訴家人。



張啓楷說，嘉義市長選戰不只是地方選舉，也是藍白合作的示範區，更可能成為觀察2028年政黨輪替的重要指標，他認為只要年輕選票有效回流，這次選情就可能出現變化，因此接下來將把重點放在政策發表與催票工作。