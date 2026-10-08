蔣萬安拋松機遷移　羅智強：可一舉四得

台北市長蔣萬安宣布，規劃台北松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月8日電／中國國民黨籍台北市長蔣萬安8日拋出松山機場遷移，打造“台北AI園區”。對此，民進黨參選人沈伯洋第一時間質疑，為何選前7周才提出2033年要完成的政策，並表示可以在辯論時好好討論。國民黨籍“立委”羅智強表示，自己也曾批評松機遷移如“選舉浮橋”，選舉到了，開始討論；選舉過了，收進抽屜，但他說，這次蔣萬安提出的松機遷移計劃，完全不同，“可一舉四得”。



羅智強今天下午在臉書發文指出，松山機場遷移討論超過30年，過去的倡議者大都只拋出議題，缺乏完整配套規劃及效益評估，自己也曾批評松機遷移如“選舉浮橋”，選舉到了，開始討論；選舉過了，收進抽屜，但這次蔣萬安提出的松機遷移計劃，完全不同，計劃切中AI時代來臨需求及AI發展契機，將全面釋放台北都市潛力，加上輝達已經來台北落腳，AI產業加碼投資意願火熱，台北卻沒有多餘土地可提供，松機與周邊共300公頃的腹地，就是最佳解方。



羅智強指出，桃園機場第三航廈預計於2027年完工啟用，第三跑道也將於2033年啟用，將可覆蓋松山機場運量，因此松機遷移可一舉四得：第一，打造100公頃的產業聚落，10萬人的工作與生活聚落，預計創造12兆的產值，增加6萬5千個就業機會；第二，打開受航高禁限建影響的都市更新劃定地區；第三，讓台北東西南北道路直接貫通延伸，紓解大直內湖交通；第四，增加110公頃的公園綠地。



羅智強表示，如今迎來AI發展與都市更新的浪潮，蔣萬安已標舉遷移松機，只要“中央政府”也願意依循，過去眾多民進黨人士所提的遷移主張，就能夠水到渠成。松山機場遷移所帶來的AI大發展、天空大開放，將可讓台北市有更多能量向上提升，期盼“中央”能與地方攜手共進。



國民黨籍台北市松山區、信義區議員詹為元也認為，雖然過去主張遷建松山機場的多為綠營，蔣萬安以往對遷建議題也相對保留，但蔣這次提出的政策主張，確實有新的理由及時空背景，值得正面看待。



詹為元指出，若僅從沈伯洋第一時間對此事表達不解“等到辯論好好討論”，仍難斷言，蔣萬安松機主張確實打到了沈伯洋，但面對“洋流”進逼，他建議蔣萬安不必綁手綁腳，市政題就是直球對決。



詹為元分析，“洋流”近期掀起的毒品、廢死等政治攻防題，主要仍是藍綠基本盤的回歸，但台北市還有許多中間選民，對這類政治議題可能已感厭煩，因此回歸市政攻防，對蔣萬安而言，絕對格外重要。



詹為元建議蔣萬安，應拿出市長任內具體政績及未來政見，讓市民重新比較誰更適合擔任市長。過去探討“松機遷建”多著重首都要公園、住宅及土地開發用地，但這次蔣市府加入AI產業發展，並結合北士科與松機周邊產業鏈，確實有助解決內湖交通難題，提供不同以往的遷建理由。



但詹為元也提醒，遷建松機未必對所有台北市選區居民都是利多，蔣萬安需多溝通協調、傾聽民意。例如，真正受到航道限高影響較大的反而是中山區；至於民生社區而言，松機噪音影響相對較小，卻享有鄰近機場的便利。此外，台北市商務及離島航線未來該如何轉移，也都是亟待克服的問題。