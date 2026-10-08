台北故宮物華再現特展　揭文物保存修復歷程

清乾隆金嵌珊瑚阿彌陀佛三尊像，大勢至菩薩、阿彌陀佛、觀世音菩薩修復後。（照片：台北故宮提供） 中評社台北10月8日電／台北故宮是全台唯一設有獨立文物保存修復部門的博物館，“物華再現”特展明天起在台北故宮登場，將讓人一窺文物保存與修復歷程，故宮也規劃未來每2年定期舉辦文物保存修護展。



台北故宮博物院2023年曾推出“文物檢測與修復在故宮”特展，“物華再現：文物保存修復”總策展人、故宮登錄保存處副研究員洪順興今天在記者會上表示，相較於2023年特展著重修復前後的比較，今年“物華再現”特展則希望呈現文物從保存、觀察、診斷、研究到修復的完整歷程。



洪順興表示，故宮設有獨立文物保存修復部門，包含書畫、古籍檔案、器物與織品四類修復室，以及文物科學檢測實驗室，並與典藏、研究及策展單位相互配合，共同推展文物保存工作。此次特展將引領觀眾循著保存、研究到再現的脈絡，認識故宮長期累積的保存修復專業。



台北故宮院長蕭宗煌致詞表示，故宮典藏近70萬組件文物，今天觀眾在展場看到的一件件珍貴文物，背後其實凝聚歷代故宮人的心力。文物保存修護工作長期是博物館“幕後的幕後”，此次特別透過展覽將預防性保存、科學分析及文物修復等工作帶到觀眾面前，未來並規劃每2年舉辦文物保存修護展，持續展示階段性修護成果。



台北故宮表示，“最好的修復，有時候是不修。”談及文物保存，一般大多聯想到修復，但現代文物典藏維護概念更強調防患未然的預防性保存。故宮透過微環境控制、適當支撐與防震設計等方式，將保存工作落實於日常管理。以本次展出的唐“象尊”為例，原以棉布包覆收存，但取放時布料纖維可能勾掛器物表面，因此改以量身訂製的無酸保護盒收存；清“黃幡”展出時則將照度控制於約50 lux，降低光線對織品材質的影響。



此次展覽可見故宮日常管理、保存文物的方法，包含微環境控制、適當支撐與防震設計等方式。以展品唐“象尊”為例，原以棉布包覆收存，但取放時布料纖維可能勾掛器物表面，便改以量身訂製的無酸保護盒收存。



面對文物缺損與劣化，故宮修護團隊也會透過藝術史判讀、材料分析與傳統工藝研究，釐清文物材質、結構與歷史脈絡，進而決定如何修、修到什麼程度。修復實例中，可見清乾隆“金嵌珊瑚阿彌陀佛三尊像”，因“大勢至菩薩”缺損嚴重，為避免臆測性修復，直到尋回原屬三尊像的散落構件，才進行後續修復。



蕭宗煌補充，近年故宮在“行政院”核定“新故宮計劃”支持下，持續充實保存修護能量，除改善北部院區修護空間與設備，未來南部院區國寶館將規劃“看得見的庫房”及“看得見的修復室”，國寶修復中心預計2027年完工。



“物華再現：文物保存修復”特展今日起在故宮北院展出至2027年1月3日。