台積電9月營收逾5千億！前3季創歷史新高

台積電。（中評社 資料照） 中評社台北10月8日電／晶圓代工龍頭台積電8日公布2026年9月營收，單月合併營收衝上新台幣5118億5700萬元，較去年同期大幅暴增54.6%，持續站穩新台幣5千億元大關；累計前9月營收更達新台幣3兆8987億2700萬元，較去年同期大增41.1%，續寫歷年同期新高紀錄。



根據台積電公布數據，9月合併營收約為5118億5700萬元，雖然較8月的5148億600萬元微幅減少0.6%，但與2025年同期的3309億8千萬元相比，年增率達54.6%，營運維持在歷史高檔水位。



回顧台積電先前法說會展望，原預估第3季營收介於446億至458億美元，在假設匯率32元兑1美元，折合新台幣約1兆4272億至1兆4656億元。隨著7月營收繳出4675.8億元、8月飆上5148億元歷史新高，加上9月續穩5千億元大關，第3季整體營收超出財測上限逾286億元，繳出傲人成績。



累計表現方面，台積電2026年1至9月合併營收約為3兆8987億2700萬元，相較去年同期的2兆7629億6400萬元，年成長率達41.1%。市場分析，受惠全球AI終端算力需求持續爆發，加上各大科技巨頭對先進製程與先進封裝產能拉貨動能強勁，推升台積電營運動能持續走揚。