股市吸金等3因素　9月台灣房市買氣低迷

9月住展風向球延續黃藍燈表現。（圖：住展雜誌提供） 中評社台北10月8日電／住展雜誌今天公布代表北台灣新建案市場概況的“住展風向球”，儘管分數略為回升，9月燈號仍呈衰退黃藍燈。住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，在股市磁吸資金、貸款不易與央行仍有升息可能等因素干擾下，房市短期難解凍。



9月住展風向球延續黃藍燈表現，不過總分升至36.1分，6大構成項目呈現“2升、4平”，分數走揚主因是建商供給走強，帶動預售屋推案量、新成屋戶數2指標上揚，但來客組數、成交組數、議價率、待售建案數分數持平。



陳炳辰分析，928檔期是今年最後檔期，供給成長在預期之內，加上央行9月理監事會略為鬆綁房市管制，部分建商不再觀望、趕緊進場，預售與成屋量能雙雙增溫，預售案量月增新台幣300多億元，升至700多億元，為6月以來高點，包含新北市新莊區與桃園市龜山區的中悅、富堡建設百億大案，另有超過10案都有數十億元的總銷規模。



新成屋戶數總計公開200多戶，陳炳辰表示，相對8月不到百戶的規模，此數值明顯回到常態，剖析背後策略，主因是新成屋價格較中古屋高，又沒有預售屋彈性付款空間，在熱潮或檔期時節亮相，有助於順勢拉抬聲量。



儘管建商供給面回溫，需求面卻相對平疲，住展追蹤指標建案每週平均來客組數、成交組數，分數續處谷底，單週平均來客組數約12組，成交則低於1組；有舉辦活動、新推出、價格相對優惠的指標案單週來客人數可衝上數十組，但價格堅守、地段不佳、中大坪數高總價、已推出一段時間舊案持續低迷，約10多組才有1組成交。



陳炳辰直言，儘管央行鬆綁房市管制及中秋連假帶動部分個案表現，仍有超過1／3案場買氣低迷。



住展指出，建案銷況不快又有新案進場，待售案數來到1579案，較8月增加；雙北房市相對有撐，維持一定買氣，不過高房價特性難求快銷，桃園、新竹賣壓尚未順利去化，後續發展有待觀察。



而議價率長期保持在1成內，陳炳辰分析，一方面是買方對於雙北的價格認同度高，建商沒有理由降價，另一方面是部分區域新案自主修正房價，如桃園市的青埔以6字頭銷售，龜山A7重劃區則有4字頭，新竹縣竹東鎮回歸4字頭，買氣也有所回應，使開價與成交價落在同一水位。