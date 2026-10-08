張啓楷喊話王美惠表態反毒、廢死立場

民眾黨嘉義市長參選人張啟楷（左二）。（中評社 李京昇攝） 中評社嘉義10月8日電（記者 李京昇）台灣民眾黨嘉義市長參選人張啓楷8日談論民進黨台北市長參選人沈柏洋近期引發的毒品除罪化與廢死爭議，張啓楷強調自己與中國國民黨台北市長蔣萬安都主張反毒、反對廢除死刑，並要求民進黨嘉義市長參選人王美惠說清楚立場，是否支持毒品除罪化及大麻合法化？



沈伯洋投入選戰後，不僅人設與對各項議題立場遭質疑大幅轉變，國民黨近日細數，沈伯洋2014年曾稱“大麻背後真正的問題其實是需要用合法化解決的”，如今卻說不贊成大麻合法化，該文章曾將毒品除罪化列政策選項，如今也改口稱自己一直不主張毒品除罪化。以及沈伯洋2012年曾說自己“比較吃廢死這一套”，如今面對死刑議題，卻表示現階段死刑無法不存在，支持死刑“跟我現在的立場比較相近”。



張啓楷表示，沈柏洋近期因過去涉及毒品議題的言論受到討論，他認為外界應釐清沈柏洋目前對毒品政策的真正立場，而不是只看政治攻防，他自己與台北市長蔣萬安的立場都很清楚，就是反毒，也反對大麻等毒品合法化。



他說，沈柏洋過去談到外國毒品政策及注射空間等議題，近期又因相關言論受到檢視，既然“洋流”成為這次選舉受到討論的因素，就應經得起政策與立場的檢驗，這不只是沈柏洋個人的政治議題，也牽涉民進黨參選人的態度。至於死刑議題，張啓楷表示，自己反對廢除死刑，相信多數嘉義市民也反對廢死。



最後張啓楷也點名對手王美惠，王美惠與沈柏洋同屬民進黨陣營，外界自然會關心兩人的政策立場是否一致，要求王美惠說清楚對毒品政策的立場，包括是否支持毒品除罪化、是否支持大麻合法化，對於死刑存廢究竟支持什麼立場，以及是否認同沈柏洋對相關議題的看法。



對於張啓楷的批評及喊話，王美惠未回應。其團隊表示，王美惠今天前往“立法院”，適逢“立法院”召集委員選舉，未進一步回應相關議題。